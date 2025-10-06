FCIAC Volleyball, Field Hockey Scoreboard and Schedule for Week 6

Monday, Oct. 6

Volleyball

Danbury at Greenwich, 4 p.m.

Darien at New Canaan, 4 p.m.

St. Joseph at Trumbull, 5:30 p.m.

Bridgeport Central at Wilton, 5:45 p.m.

Fairfield Ludlowe at Ridgefield, 5:45 p.m.

Westhill at Stamford, 5:45 p.m.

Norwalk at Brien McMahon, 6 p.m.

Staples at Fairfield Warde, 6 p.m.

Field Hockey

Norwalk at Danbury, 4 p.m.

Trumbull at Darien, 4 p.m.

Westhill at Fairfield Warde, 4 p.m.

Greenwich at New Canaan, 4 p.m.

Tuesday, Oct. 7

Field Hockey

Fairfield Ludlowe at St. Joseph, 4 p.m.

Staples at Stamford, 4 p.m.

Wilton at Brien McMahon, 5 p.m.

Wednesday, Oct. 8

Volleyball

Brien McMahon at New Canaan, 4 p.m.

Greenwich at Darien, 4 p.m.

Westhill at St. Joseph, 4 p.m.

Danbury at Norwalk, 4:30 p.m.

Stamford at Trumbull, 5:30 p.m.

Wilton at Ridgefield, 5:45 p.m.

Fairfield Warde at Fairfield Ludlowe, 6 p.m.

Staples at Bridgeport Central, 6 p.m.

Field Hockey

Cheshire at New Canaan, 5 p.m.

Ridgefield at Norwalk, 6:30 p.m.

Thursday, Oct. 9

Field Hockey

Darien at Westhill, 4 p.m.

Danbury at Greenwich, 4 p.m.

Stamford at Brien McMahon, 5 p.m.

Friday, Oct. 10

Volleyball

Fairfield Warde at Darien, 4 p.m.

Greenwich at Stamford, 4 p.m.

Westhill at New Canaan, 4 p.m.

Staples at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.

Norwalk at Trumbull, 5:30 p.m.

Danbury at Ridgefield, 5:45 p.m.

St. Joseph at Wilton, 5:45 p.m.

Field Hockey

St. Joseph at Ridgefield, 4 p.m.

New Canaan at Fairfield Warde, 5:30 p.m.

Fairfield Ludlowe at Norwalk, 6:30 p.m.

Saturday, Oct. 11

Volleyball

Bridgeport Central at Brien McMahon, 10:30 a.m.

Field Hockey

Brien McMahon at Darien, 10 a.m.

Masuk at Trumbull, 10 a.m.

