FCIAC Boys Golf Scoreboard and Schedule for Week 7

Monday, Oct. 6

St. Joseph at Staples (Longshore GC), 3:15 p.m.

Trumbull at Wilton (Rolling Hills CC), 3:15 p.m.

Tuesday, Oct. 7

Greenwich at Fairfield Prep (Great River GC), 3 p.m.

Norwalk at Brien McMahon (Oak Hills GC), 3 p.m.

Trumbull at Ridgefield (Ridgefield GC), 3 p.m.

Stamford at Fairfield Warde (Smith Richardson GC), 3 p.m.

Danbury at St. Joseph (Tashua Knolls GC), 3:10 p.m.

Westhill at Wilton (Rolling Hills CC), 3:15 p.m.

Wednesday, Oct. 8

Westhill at Stamford (Woodway CC), 12:30 p.m.

New Canaan at Fairfield Ludlowe (Smith Richardson GC), 3 p.m.

Fairfield Prep at Darien (Woodway CC), 3 p.m.

Brien McMahon at St. Joseph (Tashua Knolls GC), 3:10 p.m.

Fairfield Warde at Wilton (Rolling Hills CC), 3:15 p.m.

