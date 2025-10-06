FCIAC Boys Golf Scoreboard and Schedule for Week 7

Monday, Oct. 6
St. Joseph at Staples (Longshore GC), 3:15 p.m.
Trumbull at Wilton (Rolling Hills CC), 3:15 p.m.
Tuesday, Oct. 7
Greenwich at Fairfield Prep (Great River GC), 3 p.m.
Norwalk at Brien McMahon (Oak Hills GC), 3 p.m.
Trumbull at Ridgefield (Ridgefield GC), 3 p.m.
Stamford at Fairfield Warde (Smith Richardson GC), 3 p.m.
Danbury at St. Joseph (Tashua Knolls GC), 3:10 p.m.
Westhill at Wilton (Rolling Hills CC), 3:15 p.m.
Wednesday, Oct. 8
Westhill at Stamford (Woodway CC), 12:30 p.m.
New Canaan at Fairfield Ludlowe (Smith Richardson GC), 3 p.m.
Fairfield Prep at Darien (Woodway CC), 3 p.m.
Brien McMahon at St. Joseph (Tashua Knolls GC), 3:10 p.m.
Fairfield Warde at Wilton (Rolling Hills CC), 3:15 p.m.