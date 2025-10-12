FCIAC Volleyball, Field Hockey Scoreboard and Schedule for Week 7

Monday, Oct. 13

Volleyball

Darien at Danbury, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Stamford, 4 p.m.

Ridgefield at Greenwich, 4 p.m.

St. Joseph at Brien McMahon, 4 p.m.

Trumbull at Staples, 4 p.m.

Fairfield Warde at Norwalk, 4:30 p.m.

Wilton at Westhill, 5:30 p.m.

Field Hockey

Trumbull at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Fairfield Warde at Staples, 4 p.m.

Greenwich at Wilton, 6:15 p.m.

Tuesday, Oct. 14

Volleyball

Wilton at Brien McMahon, 6 p.m.

Field Hockey

Ridgefield at Danbury, 4 p.m.

Darien at Stamford, 4 p.m.

Brien McMahon at Norwalk, 6:30 p.m.

Wednesday, Oct. 15

Volleyball

Fairfield Warde at Stamford, 4 p.m.

Norwalk at Greenwich, 4 p.m.

Danbury at Staples, 5:30 p.m.

New Canaan at St. Joseph, 5:30 p.m.

Trumbull at Ridgefield, 5:45 p.m.

Darien at Fairfield Ludlowe, 6 p.m.

Westhill at Bridgeport Central, 6 p.m.

Field Hockey

Westhill at Staples, 4:30 p.m.

St. Joseph at Trumbull, 6 p.m.

Thursday, Oct. 16

Field Hockey

Ridgefield at Greenwich, 4 p.m.

Stamford at New Canaan, 4 p.m.

Staples at Brien McMahon, 6 p.m.

Fairfield Warde at Wilton, 6:15 p.m.

John F Kennedy Catholic (NY) at Danbury, 6:30 p.m.

Guilford at Norwalk, 6:30 p.m.

Friday, Oct. 17

Volleyball

Ridgefield at Darien, 4 p.m.

Staples at St. Joseph, 4 p.m.

Stamford at Norwalk, 4:30 p.m.

New Canaan at Trumbull, 5:30 p.m.

Fairfield Ludlowe at Wilton, 5:45 p.m.

Brien McMahon at Fairfield Warde, 6 p.m.

Greenwich at Westhill, 6 p.m.

Bridgeport Central at Danbury, 6:15 p.m.

Field Hockey

Darien at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Greenwich at Westhill, 4 p.m.

Saturday, Oct. 18

Volleyball

New Canaan at Bridgeport Central, 11:30 a.m.

Field Hockey

Norwalk at St. Joseph, 10 a.m.

Joel Barlow at Stamford, 10:30 a.m.

Trumbull at Ridgefield, 3 p.m.

