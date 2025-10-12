FCIAC Soccer Scoreboard and Schedule for Week 7

Monday, Oct. 13

Boys Soccer

St. Joseph at Danbury, 1 p.m.

Brien McMahon at Darien, 4 p.m.

Staples at Westhill, 4 p.m.

Stamford at Wilton, 4:30 p.m.

Bridgeport Central at Norwalk, 6:30 p.m.

Greenwich at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Girls Soccer

Norwalk at Bridgeport Central, 11 a.m.

Tuesday, Oct. 14

Boys Soccer

Ridgefield at New Canaan, 6:30 p.m.

Fairfield Ludlowe at Trumbull, 7 p.m.

Girls Soccer

Danbury at St. Joseph, 4 p.m.

Darien at Brien McMahon, 4:15 p.m.

Fairfield Warde at Greenwich, 4:30 p.m.

Westhill at Staples, 4:30 p.m.

Wilton at Stamford, 4:30 p.m.

Trumbull at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.

New Canaan at Ridgefield, 7 p.m.

Wednesday, Oct. 15

Boys Soccer

Danbury at Wethersfield, 4:30 p.m.

Thursday, Oct. 16

Boys Soccer

New Canaan at Danbury, 4 p.m.

Ridgefield at Staples, 4 p.m.

St. Joseph at Stamford, 4 p.m.

Trumbull at Westhill, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Bridgeport Central, 5:30 p.m.

Wilton at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Darien at Norwalk, 7 p.m.

Friday, Oct. 17

Boys Soccer

Brien McMahon at Greenwich, 6:30 p.m.

Girls Soccer

Danbury at New Canaan, 4 p.m.

Stamford at St. Joseph, 4:30 p.m.

Staples at Ridgefield, 5 p.m.

Westhill at Trumbull, 5:30 p.m.

Fairfield Warde at Wilton, 6 p.m.

Greenwich at Brien McMahon, 6 p.m.

Norwalk at Darien, 6 p.m.

Bridgeport Central at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.

