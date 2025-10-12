FCIAC Soccer Scoreboard and Schedule for Week 7

Monday, Oct. 13
Boys Soccer
St. Joseph at Danbury, 1 p.m.
Brien McMahon at Darien, 4 p.m.
Staples at Westhill, 4 p.m.
Stamford at Wilton, 4:30 p.m.
Bridgeport Central at Norwalk, 6:30 p.m.
Greenwich at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Girls Soccer
Norwalk at Bridgeport Central, 11 a.m.
Tuesday, Oct. 14
Boys Soccer
Ridgefield at New Canaan, 6:30 p.m.
Fairfield Ludlowe at Trumbull, 7 p.m.
Girls Soccer
Danbury at St. Joseph, 4 p.m.
Darien at Brien McMahon, 4:15 p.m.
Fairfield Warde at Greenwich, 4:30 p.m.
Westhill at Staples, 4:30 p.m.
Wilton at Stamford, 4:30 p.m.
Trumbull at Fairfield Ludlowe, 5 p.m.
New Canaan at Ridgefield, 7 p.m.
Wednesday, Oct. 15
Boys Soccer
Danbury at Wethersfield, 4:30 p.m.
Thursday, Oct. 16
Boys Soccer
New Canaan at Danbury, 4 p.m.
Ridgefield at Staples, 4 p.m.
St. Joseph at Stamford, 4 p.m.
Trumbull at Westhill, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Wilton at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Darien at Norwalk, 7 p.m.
Friday, Oct. 17
Boys Soccer
Brien McMahon at Greenwich, 6:30 p.m.
Girls Soccer
Danbury at New Canaan, 4 p.m.
Stamford at St. Joseph, 4:30 p.m.
Staples at Ridgefield, 5 p.m.
Westhill at Trumbull, 5:30 p.m.
Fairfield Warde at Wilton, 6 p.m.
Greenwich at Brien McMahon, 6 p.m.
Norwalk at Darien, 6 p.m.
Bridgeport Central at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.