2025 Holahan Golf Tournament Results

Played at Wee Burn Country Club, Par 35-37 72
1: Will Neunfeldt, Greenwich 39-36 75 (Won on Second Playoff Hole)
2 George Ives, New Canaan 38-37 75
3 Gus Palmer, Staples 39-37 76
4 Russell Lancaster, Darien 37-41 78
5T Xavier O’Rourke, Ridgefield 38-41 79
5T Caden Apinis, Ridgefield 39-40 79
7T Lucas Schachter, Warde 36-44 80
7T Stephen Miklos, Trumbull 38-42 80
9T Connor Smith, Westhill 40-42 82
9T Zach Magner, Warde 39-43 82
9T Mac Lawton, McMahon 38-44 82
9T Philip Sullivan, Staples 39-43 82
13T Michael Jones, St Joes 42-41 83
13T Ryan Nordin, Greenwich 38-45 83
13T Ryan Morrice Ridgefield 41-42 83
13T Matthew Fortin, St Joes 44-39 83
13T Tim Secor, Darien 40-43 83
18T Matthew West, Darien 43-41 84
18T Austin Minoff, Norwalk 44-40 84
18T Ryan Busse, Danbury 41-43 84
21 Stone Storch, Ludlowe 41-44 85
22 George Brown, Darien 38-48 86
23T CJ Berlingo, Stamford 43-44 87
23T Boden Davi, Wilton 40-47 87
23T Luke Anderson, Ridgefield 47-40 87
26 Connor Kilroy, Darien 41-47 88
27T Patrick Lewis, Trumbull 40-49 89
27T Tommy Galvin, Warde 44-45 89
29 Miles Tibor, Trumbull 43-47 90
30 Aaron Martino, Danbury 47-45 92