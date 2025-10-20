FCIAC Boys Soccer Tournament Scoreboard and Schedule

FCIAC Quarterfinals

Greenwich 1, Fairfield Warde 0

Staples 8, Norwalk 0

Goals: S – Brendan Allen 3, Josh Whitaker 2, Adrian Rodruguez 2, Noah Rossini

Assists: S – Gabe Duque, Josh Whitaker

Stamford 4, Danbury 0

Goals: S – Rory O’Halloran 2, Jared Relayze, Eric Luini

Assists: S – Erik Nebytovych, Matthew Atiencia, Rory O’Halloran

Goalies: S – Magnus Smail clean sheet

Ridgefield 0, Darien 0 (Ridgefield wins 5-3 on PKs)

FCIAC Semifinals at Fairfield Warde

No. 3 Stamford vs. No. 2 Staples, 5 p.m.

No. 4 Ridgefield vs. No. 1 Greenwich, 7 p.m.

FCIAC Championship

At Fairfield Warde, 6 p.m.

Leave a Comment