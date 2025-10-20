FCIAC Boys Soccer Tournament Scoreboard and Schedule

FCIAC Quarterfinals
Greenwich 1, Fairfield Warde 0
Staples 8, Norwalk 0
Goals: S – Brendan Allen 3, Josh Whitaker 2, Adrian Rodruguez 2, Noah Rossini
Assists: S – Gabe Duque, Josh Whitaker
Stamford 4, Danbury 0
Goals: S – Rory O’Halloran 2, Jared Relayze, Eric Luini
Assists: S – Erik Nebytovych, Matthew Atiencia, Rory O’Halloran
Goalies: S – Magnus Smail clean sheet
Ridgefield 0, Darien 0 (Ridgefield wins 5-3 on PKs)
FCIAC Semifinals at Fairfield Warde
No. 3 Stamford vs. No. 2 Staples, 5 p.m.
No. 4 Ridgefield vs. No. 1 Greenwich, 7 p.m.
FCIAC Championship
At Fairfield Warde, 6 p.m.