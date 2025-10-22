FCIAC Field Hockey Tournament Scoreboard and Schedule

FCIAC Quarterfinals

Wednesday, Oct. 22

Staples 7, Trumbull 0

Goals: S – Leah Larit 2, Daisy Hackett 2. Chloe Smith, Catherine Cirasuolo, Oakley Wilson

Assists: S – Mary Stevens 3, Leah Larit 2, Ava Pattinson 

Darien 2, Ridgefield 0

No. 6 Greenwich at No. 3 Wilton, 6 p.m.

Fairfield Ludlowe 2, New Canaan 1

FCIAC Semifinals at Fairfield Ludlowe

Saturday, Oct. 25

Greenwich/Wilton winner vs. No. 2 Darien, noon

No. 5 Fairfield Ludlowe vs. No. 1 Staples, 2 p.m.

Final at Fairfield Ludlowe

Tuesday, Oct. 28, 7 p.m.

