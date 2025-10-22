FCIAC Field Hockey Tournament Scoreboard and Schedule

FCIAC Quarterfinals
Wednesday, Oct. 22
Staples 7, Trumbull 0
Goals: S – Leah Larit 2, Daisy Hackett 2. Chloe Smith, Catherine Cirasuolo, Oakley Wilson
Assists: S – Mary Stevens 3, Leah Larit 2, Ava Pattinson
Darien 2, Ridgefield 0
No. 6 Greenwich at No. 3 Wilton, 6 p.m.
Fairfield Ludlowe 2, New Canaan 1
FCIAC Semifinals at Fairfield Ludlowe
Saturday, Oct. 25
Greenwich/Wilton winner vs. No. 2 Darien, noon
No. 5 Fairfield Ludlowe vs. No. 1 Staples, 2 p.m.
Final at Fairfield Ludlowe
Tuesday, Oct. 28, 7 p.m.