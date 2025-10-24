FCIAC Volleyball Tournament Scoreboard and Schedule

FCIAC Quarterfinals
Greenwich 3, Ridgefield 0
25-17, 25-19, 25-10
Greenwich: Kayah Armstrong 12 kills, 7 blocks, 6 digs; Heidi Zieme 9 kills, 12 digs, 1 block, 1 ace; Victoria Sullivan 30 assists, 9 digs, 5 aces; Samantha Tommasino 9 kills, 3 digs, 3 blocks; Tea Saidi 6 kills, 2 blocks
Fairfield Ludlowe 3, Westhill 1.
New Canaan 3, Staples 1
Trumbull 3, Fairfield Warde 2
25-22, 25-18, 23-25, 20-25, 15-11
Trumbull: McKenzyi Bell 19 kills, 3 blocks; Adriana Castillo 18 kills, 3 blocks, 4 digs; Paulina Bykowski 13 kills, 13 digs; Callie McGillicuddy 34 assists; Alexa Palo 11 digs, 2 aces
FCIAC Semifinals at Stamford HS
No. 5 Trumbull vs. No. 1 Greenwich, 5 p.m.
No. 3 New Canaan vs. No. 2 Fairfield Ludlowe, 7 p.m.
FCIAC Final at Stamford HS
Wednesday, Oct. 29, 6 p.m.