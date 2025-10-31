FCIAC Scoreboard, Schedule for CIAC Boys Soccer Tournament

CLASS LL
First Round
No. 2 Greenwich has a bye
Friday, Oct. 31
Brien McMahon 1, Stamford 0
McMahon scoring: Max Reciuga, assisted by Alejandro Narvaez
Hall 1, Fairfield Warde 0
Staples 1, Trumbull 0
Staples goal scored by Adriano Carpi
No. 20 Norwalk at No. 13 Darien, 3:15 p.m.
Ridgefield 2, Danbury 0
Second Round
Monday, Nov. 3
No. 25 Brien McMahon at No. 9 Hall, 2 or 4 p.m.
Darien/Norwalk winner at No. 4 Staples, 2 or 4 p.m.
No. 12 Ridgefield at No. 2 Greenwich, 2 or 4 p.m.
Quarterfinals
Thursday, Nov. 6
Semifinals
Tues.-Thurs., Nov. 11-13
Final
Sat.-Sun., Nov. 15-16
CLASS L
First Round
Friday, Oct. 31
No. 24 Wilton at No. 9 Grasso Tech, 3 p.m.
Second Round
Monday, Nov. 3
Wilton/Grasso Tech winner at No. 8 Middletown, 2 or 4 p.m.
Quarterfinals
Thursday, Nov. 6
Semifinals
Tues.-Thurs., Nov. 11-13
Final
Sat.-Sun., Nov. 15-16