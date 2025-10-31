FCIAC Scoreboard, Schedule for CIAC Boys Soccer Tournament

CLASS LL

First Round

No. 2 Greenwich has a bye

Friday, Oct. 31

Brien McMahon 1, Stamford 0

McMahon scoring: Max Reciuga, assisted by Alejandro Narvaez

Hall 1, Fairfield Warde 0

Staples 1, Trumbull 0

Staples goal scored by Adriano Carpi

No. 20 Norwalk at No. 13 Darien, 3:15 p.m.

Ridgefield 2, Danbury 0

Second Round

Monday, Nov. 3

No. 25 Brien McMahon at No. 9 Hall, 2 or 4 p.m.

Darien/Norwalk winner at No. 4 Staples, 2 or 4 p.m.

No. 12 Ridgefield at No. 2 Greenwich, 2 or 4 p.m.

Quarterfinals

Thursday, Nov. 6

Semifinals

Tues.-Thurs., Nov. 11-13

Final

Sat.-Sun., Nov. 15-16

CLASS L

First Round

Friday, Oct. 31

No. 24 Wilton at No. 9 Grasso Tech, 3 p.m.

Second Round

Monday, Nov. 3

Wilton/Grasso Tech winner at No. 8 Middletown, 2 or 4 p.m.

Quarterfinals

Thursday, Nov. 6

Semifinals

Tues.-Thurs., Nov. 11-13

Final

Sat.-Sun., Nov. 15-16

Leave a Comment