CIAC Class L Girls Swimming and Diving Results: Ridgefield wins championship, FCIAC sweeps top three spots

Team results: 1 Ridgefield 930; 2 New Canaan 596.5; 3 Darien 509; 4 Cheshire 479; 5 Amity 441; 6 Wilton 352; 7 Farmington 236; 8 Fairfield Warde 228.5; 9 Newtown 225; 10 South Windsor 189.
Individual results – Top FCIAC finishes
200 medley relay: 1 Wilton (Vedha Kongettira, Maya Kreuzer, Maryn Brooks, Megan Lussier) 1:50.07; 2 Ridgefield (Lauren Crawford, Vivienne Walsh, Avery Kelly, Ellen Griffin), 1:52.86; 4 New Canaan (Emily Pastushan, Kaitlyn Knowles, Leni So, Elizabeth Smock) 1:53.58; 5 Darien (Caitlin Martin, Caroline Gies, Heili Jalakas, Varvara Ivashevich) 1:54.54
200 freestyle: 1 Mary Kelly (Ridgefield) 1:51.42; 2 Ava Ward (Ridgefield) 1:52.09; 5 Charlie Palmer (Ridgefield) 1:57.54
200 IM: 3 Mairead Luhman (Ridgefield) 2:11.04; 4 Leni So (New Canaan) 2:12.66; 5 Kaitlyn Knowles (New Canaan) 2:12.76; 6 Caroline Gies (Darien) 2:15.22
50 freestyle: 1 Zsofia Milak (Ridgefield) 23.88; 2 Adrianna Spelman (Fairfield Warde) 24.20; 3 Ellen Griffin (Ridgefield) 24.25; 5 Caitlin Martin (Darien) 24.83; 6 Dalia Katra (Ridgefield) 25.00
Diving: 1 Emma Kelly (New Canaan) 530.75 – State Record; 2 London Lewis (Ridgefield) 421.15; 3 Julie Frangione (New Canaan) 406.35; 5 Victoria Brupbacher (Darien) 396.00; 6 Alexandra Kuras (Darien) 370.25
100 butterfly: 1 Zsofia Milak (Ridgefield) 57.14; 4 Vedika Menon (Ridgefield) 1:00.63; 5 Delaney Goralnick (Ridgefield) 1:00.82; 6 Mary Brooks (Wilton) 1:00.97
100 freestyle: 1 Ava Ward (Ridgefield) 52.04; 3 Megan Lussier (Wilton) 52.44; 5 Ellen Griffin (Ridgefield) 53.71; 6 Lillian White-Charles (Fairfield Warde) 53.88
500 freestyle: 1 Mary Kelly (Ridgefield) 5:01.41; 2 Charlie Palmer (Ridgefield) 5:11.99; 4 Elizabeth Veeder (Darien) 5:19.16; 5 Emily Pastushan (New Canaan) 5:23.41; Kiera Hinkley (Ridgefield) 5:25.65
200 freestyle relay: 1 Ridgefield (Dalia Katra, Ellen Griffin, Mary Kelly, Ava Ward) 1:37.95; 3 Wilton (Megan Lussier, Maryn Brooks, Maya Kreuzer, Vedha Kongettira) 1:40.68; 4 Fairfield Warde (Lillian White-Charles, Nandini Bhattacharya, Lila Micknak, Adrianna Spelman) 1:42.79; 5 New Canaan (Leni So, Cora Huang, Theresa Kelly, Emilia Bieliauskaite) 1:42.91
100 backstroke: 1 Adrianna Spelman (Fairfield Warde) 56.38; 2 Lillian White-Charles (Fairfield Warde) 58.07; 3 Vedha Kongettira (Wilton) 59.00; 4 Mairead Luhman (Ridgefield) 59.58; 5 Chloe Archibald (Ridgefield) 59.92; 6 Juliette Arencibia (Ridgefield) 1:00.52
100 breaststroke: 3 Dalia Katra (Ridgefield) 1:07.07; 4 Leni So (New Canaan) 1:07.31; 5 Vivienne Walsh (Ridgefield) 1:07.33
400 freestyle relay: 1 Ridgefield (Zsofia Milak, Chloe Archibald, Mary Kelly, Ava Ward) 3:30.53; 3 Darien (Caitlin Martin, Eliza Swaggart, Elizabeth Veeder, Lillian Schilling) 3:43.66; 5 New Canaan (Theresa Kelly, Elizabeth Smock, Cora Huang, Emilia Bieliauskaite) 3:47.25.