FCIAC Scoreboard, Schedule for CIAC Girls Soccer Tournament

CLASS LL
First Round
No. 2 Greenwich has a bye
Friday, Oct. 31
No. 20 Hall at No. 13 Trumbull, 2 p.m.
No. 23 Fairfield Warde at No. 10 Newington, 2 p.m.
New Canaan 4, Stamford 0
Stamford 0-0 0
New Canaan 3-1 4
NC: Clare Greisen 2g 1a, Giana Mazotas 1g, Piper Dorman 1g, Whitney Hoegstedt 1a
Saves: S – Ella Pearle 6, NC – Larkin Celiberti 3
No. 19 Bristol Central at No. 14 Ridgefield, 4 p.m.
Brien McMahon 2, South Windsor 1
Saturday, Nov. 1
No. 24 Fairfield Ludlowe at No. 8 St. Joseph, noon
No. 21 Danbury at No. 12 Staples, 2 p.m.
No. 18 Glastonbury at No. 15 Darien, 3:15 p.m.
Second Round
Tuesday, Nov. 4
No. 22 Brien McMahon at Mercy/NFA winner, 2 or 4 p.m.
St. Joseph/Fairfield Ludlowe winner at New Canaan, 2 or 4 p.m.
Quarterfinals
Fri.-Sat., Nov. 7-8
Semifinals
Tues.-Thurs., Nov. 11-13
Final
Sat.-Sun., Nov. 15-16
CLASS L
First Round
Friday, Oct. 31
No. 24 Wilton at No. 9 Grasso Tech, 3 p.m.
Second Round
Monday, Nov. 3
Wilton/Grasso Tech winner at No. 8 Middletown, 2 or 4 p.m.
Quarterfinals
Thursday, Nov. 6
Semifinals
Tues.-Thurs., Nov. 11-13
Final
Sat.-Sun., Nov. 15-16