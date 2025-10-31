FCIAC Scoreboard, Schedule for CIAC Girls Soccer Tournament

CLASS LL

First Round

No. 2 Greenwich has a bye

Friday, Oct. 31

No. 20 Hall at No. 13 Trumbull, 2 p.m.

No. 23 Fairfield Warde at No. 10 Newington, 2 p.m.

New Canaan 4, Stamford 0

Stamford 0-0 0

New Canaan 3-1 4

NC: Clare Greisen 2g 1a, Giana Mazotas 1g, Piper Dorman 1g, Whitney Hoegstedt 1a

Saves: S – Ella Pearle 6, NC – Larkin Celiberti 3

No. 19 Bristol Central at No. 14 Ridgefield, 4 p.m.

Brien McMahon 2, South Windsor 1

Saturday, Nov. 1

No. 24 Fairfield Ludlowe at No. 8 St. Joseph, noon

No. 21 Danbury at No. 12 Staples, 2 p.m.

No. 18 Glastonbury at No. 15 Darien, 3:15 p.m.

Second Round

Tuesday, Nov. 4

No. 22 Brien McMahon at Mercy/NFA winner, 2 or 4 p.m.

St. Joseph/Fairfield Ludlowe winner at New Canaan, 2 or 4 p.m.

Quarterfinals

Fri.-Sat., Nov. 7-8

Semifinals

Tues.-Thurs., Nov. 11-13

Final

Sat.-Sun., Nov. 15-16

CLASS L

First Round

Friday, Oct. 31

No. 24 Wilton at No. 9 Grasso Tech, 3 p.m.

Second Round

Monday, Nov. 3

Wilton/Grasso Tech winner at No. 8 Middletown, 2 or 4 p.m.

Quarterfinals

Thursday, Nov. 6

Semifinals

Tues.-Thurs., Nov. 11-13

Final

Sat.-Sun., Nov. 15-16

