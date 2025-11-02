FCIAC Scoreboard, Schedule for CIAC Girls Volleyball Tournament

CLASS LL

First Round

No. 2 Greenwich, No. 3 Fairfield Warde and No. 6 Fairfield Ludlowe have byes

Monday, Nov. 3

No. 17 Ridgefield at No. 16 Shelton, 6 p.m.

Tuesday, Nov. 4

No. 26 Harding at No. 7 New Canaan, 4 p.m.

No. 22 Conard at No. 11 Staples, 4 p.m.

No. 21 Darien at No. 12 Southington, 5 p.m.

No. 23 Westhill at No. 10 Trumbull, 5 p.m.

No. 24 Stamford at No. 9 Maloney, 6 p.m.

Second Round

Thursday, Nov. 6

Newtown/South Windsor at No. 2 Greenwich, 6 p.m.

NFA/Hall winner at No. 3 Fairfield Warde, 6 p.m.

Staples/Conard winner at No. 6 Fairfield Ludlowe, 6 p.m.

Quarterfinals

Saturday, Nov. 8

Semifinals

Wednesday, Nov. 12

Final

Fri.-Sat., Nov. 14-15

CLASS L

First Round

Monday, Nov. 3

No. 22 St. Joseph at No. 11 Wethersfield, 6 p.m.

Second Round

Wednesday, Nov. 5

Wilton/Grasso Tech winner at No. 8 Middletown, 2 or 4 p.m.

Quarterfinals

Friday, Nov. 7

Semifinals

Tuesday, Nov. 11

Final

Fri.-Sat., Nov. 14-15

Leave a Comment