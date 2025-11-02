FCIAC Scoreboard, Schedule for CIAC Girls Volleyball Tournament

CLASS LL
First Round
No. 2 Greenwich, No. 3 Fairfield Warde and No. 6 Fairfield Ludlowe have byes
Monday, Nov. 3
No. 17 Ridgefield at No. 16 Shelton, 6 p.m.
Tuesday, Nov. 4
No. 26 Harding at No. 7 New Canaan, 4 p.m.
No. 22 Conard at No. 11 Staples, 4 p.m.
No. 21 Darien at No. 12 Southington, 5 p.m.
No. 23 Westhill at No. 10 Trumbull, 5 p.m.
No. 24 Stamford at No. 9 Maloney, 6 p.m.
Second Round
Thursday, Nov. 6
Newtown/South Windsor at No. 2 Greenwich, 6 p.m.
NFA/Hall winner at No. 3 Fairfield Warde, 6 p.m.
Staples/Conard winner at No. 6 Fairfield Ludlowe, 6 p.m.
Quarterfinals
Saturday, Nov. 8
Semifinals
Wednesday, Nov. 12
Final
Fri.-Sat., Nov. 14-15
CLASS L
First Round
Monday, Nov. 3
No. 22 St. Joseph at No. 11 Wethersfield, 6 p.m.
Second Round
Wednesday, Nov. 5
Wilton/Grasso Tech winner at No. 8 Middletown, 2 or 4 p.m.
Quarterfinals
Friday, Nov. 7
Semifinals
Tuesday, Nov. 11
Final
Fri.-Sat., Nov. 14-15