2025 All FCIAC Boys’ Soccer

First Team:

Tiago Morales, Norwalk

Ronan Hanley, Ridgefield

Josh Whitaker, Staples

Gabe Duque, Staples

Francisco Luzuriaga, Greenwich

Rory O’Halloran, Stamford

Adrian Rodriguez, Staples

Israel Vaz Costa, Trumbull

Liam Joy, Wilton

Manuel Bonilla, Greenwich

John Salinas, Danbury

Parker Skelton, Darien

Alexander Sari, St. Joseph

Magnus Smail, Stamford

Sean Malecky, Fairfield Ludlowe

Jack Cerra, Ridgefield

Jared Relayze, Stamford

Alexander Amato, Greenwich

Elihud Castillero-Gomez, Brien McMahon

Jack Hartley, Fairfield Warde

Matheus Bongiolo, Greenwich

Steven Gomez, Westhill

Thomas Graziosa, Darien

All East:

Michael Kniffin, Darien

Briggs Davis, Darien

Benett Higgins, Darien

Chase McCormack, Fairfield Ludlowe

Chase Mehta, Fairfield Ludlowe

Colm Johnston, Fairfield Warde

Sebastian Maya, Fairfield Warde

Mateo Dragovcic, Fairfield Warde

Gio De Souza, Fairfield Warde

Marco Tignanelli, New Canaan

Harrison Stainer, New Canaan

Tristan Bardales, New Canaan

Jake Margulies, Ridgefield

Martim Dias Pinto, Ridgefield

Liam Kristan, Ridgefield

Jayden Lee, Ridgefield

Marcelo Rosa, St. Joseph

Raffi Lyons, Wilton

Sam Stapkowski, Wilton

All West:

David Castillo, Brien McMahon

Edwin Flores, Brien McMahon

Raphael Lacerda, Danbury

Nico Pereira, Danbury

Brady Thatcher, Danbury

Matheus Cruz, Danbury

Henry Davis, Greenwich

David Boside, Greenwich

Oliver Almeida, Greenwich

Nicholas Martschenko, Greenwich

Xadier Martinez, Norwalk

Reef Sayegh, Norwalk

Kazi Islam, Norwalk

Gabe Young, Norwalk

Samuel Carias, Stamford

Matthew Atiencia, Stamford

Brandon Toro, Stamford

Adriano Carpi, Staples

Ford Epstein, Staples

Drew Hill, Staples

Brendan Allen, Staples

Jaden Lima, Trumbull

Anthony Moura, Trumbull

Juandiego Rojas Fujii, Westhill

