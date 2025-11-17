2025 All FCIAC Girls’ Soccer

First Team:

Clare Greisen – New Canaan

Taryn Czick – St. Joseph

Anna Lenschow – Greenwich

Addie Talbott – Staples

Alex Riehl – Trumbull

Siena Ettinger – Greenwich

Anna Von Kennel – Darien

Julia Gustafsson – Greenwich

Julia Nunes – St. Joseph

Alexa Van Aken – Staples

Kathleen Langford – New Canaan

Reagan Ruggiero – Ridgefield

Hannah Felicione – Trumbull

Maggie Davis – Fairfield Ludlowe

Ava Thatcher – Danbury

Faith Ortolano – Brien McMahon

Kenna Harlow – Greenwich

Giana Mazotas – New Canaan

Maddy Johnson – Staples

Olivia Baglio – Ridgefield

Savanna Tortorello – Fairfield Warde

Larkin Celiberti – New Canaan

Elise Hole – Darien

Second Team:

Sophia McAnany – Darien

Sara Wicker – St. Joseph

Charlotte Askew – Stamford

Eleni Petridis – Brien McMahon

Jules Porco – Fairfield Ludlowe

Cloe Woodley – St. Joseph

Samantha Ruffles – Danbury

Harriet Franks – Greenwich

Olivia Fuimara – Trumbull

Erin Klosowski – Ridgefield

Teagan Steers – Fairfield Ludlowe

Katherine Johnson – Wilton

Valerie  Cardozo – Westhill

Shay Sippel – Greenwich

Whitney Hoegstedt – New Canaan

Sienna Schwartz – Staples

Natalia Martinez – Norwalk

McKenzie Vano – Trumbull

Cathryn Mills – Ridgefield

Hayden McBean – Fairfield Ludlowe

Kaila Vasco – Brien McMahon

Kate McMahon – Fairfield Warde

Honorable Mention:

Lydia Colbath – Brien McMahon

Lucia Fuglestad – Brien McMahon

Cindy Alarkon – Danbury

Emma Chapleau  – Danbury

Izzy Haire – Darien

Peyton Ochman – Darien

Maddy Weiner – Fairfield Ludlowe

Jules Conrad  – Fairfield Ludlowe

Aubrey Moore – Fairfield Warde

Calista Gleason – Fairfield Warde

Sophia Gega – Greenwich

Ella Whitridge – Greenwich

Emma Prior – New Canaan

Phoebe Schuh – New Canaan

Kaya Gundersen – Ridgefield

Caroline McDonald – Ridgefield

Danika Neugebauer – St. Joseph

Ella Bacoulis – St. Joseph

Madeleine O’Connor – Stamford

Ella Pearle – Stamford

Willa Shamie – Staples

Emily Shiel – Staples

Taegan Bajda– Trumbull

Michaela Diamond – Trumbull

Sanai Malcolm – Westhill

Sarah Dentel – Westhill

Brynn Grosso – Wilton

Gianna Todaro – Wilton

