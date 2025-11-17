2025 All FCIAC Girls’ Soccer

First Team:
Clare Greisen – New Canaan
Taryn Czick – St. Joseph
Anna Lenschow – Greenwich
Addie Talbott – Staples
Alex Riehl – Trumbull
Siena Ettinger – Greenwich
Anna Von Kennel – Darien
Julia Gustafsson – Greenwich
Julia Nunes – St. Joseph
Alexa Van Aken – Staples
Kathleen Langford – New Canaan
Reagan Ruggiero – Ridgefield
Hannah Felicione – Trumbull
Maggie Davis – Fairfield Ludlowe
Ava Thatcher – Danbury
Faith Ortolano – Brien McMahon
Kenna Harlow – Greenwich
Giana Mazotas – New Canaan
Maddy Johnson – Staples
Olivia Baglio – Ridgefield
Savanna Tortorello – Fairfield Warde
Larkin Celiberti – New Canaan
Elise Hole – Darien
Second Team:
Sophia McAnany – Darien
Sara Wicker – St. Joseph
Charlotte Askew – Stamford
Eleni Petridis – Brien McMahon
Jules Porco – Fairfield Ludlowe
Cloe Woodley – St. Joseph
Samantha Ruffles – Danbury
Harriet Franks – Greenwich
Olivia Fuimara – Trumbull
Erin Klosowski – Ridgefield
Teagan Steers – Fairfield Ludlowe
Katherine Johnson – Wilton
Valerie Cardozo – Westhill
Shay Sippel – Greenwich
Whitney Hoegstedt – New Canaan
Sienna Schwartz – Staples
Natalia Martinez – Norwalk
McKenzie Vano – Trumbull
Cathryn Mills – Ridgefield
Hayden McBean – Fairfield Ludlowe
Kaila Vasco – Brien McMahon
Kate McMahon – Fairfield Warde
Honorable Mention:
Lydia Colbath – Brien McMahon
Lucia Fuglestad – Brien McMahon
Cindy Alarkon – Danbury
Emma Chapleau – Danbury
Izzy Haire – Darien
Peyton Ochman – Darien
Maddy Weiner – Fairfield Ludlowe
Jules Conrad – Fairfield Ludlowe
Aubrey Moore – Fairfield Warde
Calista Gleason – Fairfield Warde
Sophia Gega – Greenwich
Ella Whitridge – Greenwich
Emma Prior – New Canaan
Phoebe Schuh – New Canaan
Kaya Gundersen – Ridgefield
Caroline McDonald – Ridgefield
Danika Neugebauer – St. Joseph
Ella Bacoulis – St. Joseph
Madeleine O’Connor – Stamford
Ella Pearle – Stamford
Willa Shamie – Staples
Emily Shiel – Staples
Taegan Bajda– Trumbull
Michaela Diamond – Trumbull
Sanai Malcolm – Westhill
Sarah Dentel – Westhill
Brynn Grosso – Wilton
Gianna Todaro – Wilton