2025 All FCIAC Football

First Team:

Position           Name                          School

WR                  William Bramwell       Bridgeport Central

WR/DB            Justin Daniel               Brien McMahon

WR                  Naz Shoffner-Obas      Danbury

DB                   Fabian Reynoso          Danbury

DL                    Ryan Gately                 Darien

CB                    Ryan O’Malley            Darien

RB                    Liam Bond                   Fairfield Ludlowe

QB                   Ryan Love                    Fairfield Ludlowe

DL                    Holt Lahey                   Fairfield Ludlowe

QB                   James DellaVolpe        Fairfield Warde

WR                  Andrew Shelov            Fairfield Warde

RB                    Hector Lopez               Greenwich

LB/RB              Jack Kelly                     Greenwich

LB                    Santi Parra                  Greenwich

OT/DT             Colin Falla                   Greenwich

LB/TE               Ryan Brooks                New Canaan

WR/DB            Andrew Esposito         New Canaan

OG/DT             Adrian Delicata           New Canaan

OLB                 Mike Hiraman             New Canaan

WR                  Kevin Gordon              Norwalk

QB                   Easton Pace                Norwalk

OT                   Dylan Bean Crooker    Ridgefield

WR                  Chris Colsey                Ridgefield

LB                    Mike Salimbene          Ridgefield

DE/OLB            Jamar Bailey                St. Joseph

DL/OL              Will Zaccagnino           St. Joseph

WE/DB/K/P     Jake Rios                     St. Joseph

LB                    Kyle Wicker                 St. Joseph

DB                   Isaiah Stephens           Stamford

WR                  Justin Halky                 Staples

RB                    Chaz Darby                  Staples

QB                   Nick Weil                     Staples

LB                    Ryan Mullen                Trumbull

Athlete            Brayden Jagoe            Trumbull

WR                  Dalton Olechnowich   Westhill

QB                   Charlie Calabrese        Wilton

RB                    Dennis Dustin             Wilton

DE                    Curtis Jackson             Wilton

OT                   Peter Swierczynski      Wilton

All Division:

WR                  Aneaje Kearney           Bridgeport Central

DB                   Rashidi Newton          Bridgeport Central

Edge                Rebert Youte               Bridgeport Central

RB/LB              Farrell Lee                   Brien McMahon

RB/LB              Oliver Martin              Brien McMahon

DL                    Jonathan Hernandez   Brien McMahon

DL                    Reilly Tanner               Brien McMahon

DL/RB/TE        Finn Cline                    Danbury

LB                    Carlos Chacha             Danbury

QB                   Jake O’Keefe               Danbury

RB/DE              Lovron Cherry             Danbury

WR                  Ryan McGahren          Darien

OL                    Joe Roche                    Darien

WR                  Bruce Hopkins             Darien

LB                    Michael O’Rourke       Darien

WR                  Vini Miranda               Darien

Safety              Chase Lane                  Darien

OT/LB              Carlo Noecker             Fairfield Ludlowe

WR/S               Jake Palladino             Fairfield Ludlowe

OG/NG            Tucker Seek                 Fairfield Ludlowe

LB                    Justin Saja                   Fairfield Ludlowe

WR/S               Timmy O’Neill             Fairfield Ludlowe

OL                    Ryan Grenier               Fairfield Warde

SS                    Jaylen Jacobs              Fairfield Warde

RB                    CJ English                    Fairfield Warde

LB                    Matt Gulbin                Fairfield Warde

LB                    Justin Carroll               Greenwich

DE                    Andy Stedem              Greenwich

TE/DE              Michael Golden          Greenwich

DT                    Jacob Mobley              Greenwich

OG                   Frank Kingsley             Greenwich

Safety              Hunter Woods            Greenwich

DB/RB             James McInerney        New Canaan

RB                    Henry Stein                 New Canaan

NT/OL              Ryan Francis                New Canaan

OT/DT             Connor Furman           New Canaan

LB/RB              Jaxson Crowell            New Canaan

OT/DT             Henry Reagan             New Canaan

TE                    Jaxon Ermo                 Norwalk

Center             Frankie Torcasio         Norwalk

Safety              Nick Monteiro             Norwalk

DE                    Deshaun Morgan        Norwalk

LB                    Sonny Barrella            Ridgefield

LB                    Jackie Bucci                 Ridgefield

DT                    Jaidyn Chang               Ridgefield

DT                    Leo Moore                  Ridgefield

LB/RB              Finn Kilmartin             St. Joseph

OL                    Ben Jimenez                St. Joseph

WR/DB            Lameik Black               St. Joseph

DL                    Triston Barnes             St. Joseph

DB                   Jaylen Walker             St. Joseph

DL                    Mike Rudini                 St. Joseph

LB                    Anthony Evanko          Stamford

DE                    Jovanni Tineo              Stamford

SS                    Ben Goldberg              Stamford

WR                  Charlie Clark                Staples

OL                    Logan Rotolo               Staples

OL                    Ben Esser                    Staples

DB                   Jake McGeehan          Staples

DL                    Parker Toohey            Staples

WR                  Gio Albaladejo            Trumbull

DL                    Manny Liriano             Trumbull

QB                   Caleb Wuchiski           Trumbull

DB                   Miguel Lamour           Trumbull

RB                    Keane Horne               Trumbull

Athlete            Blake Cortell               Westhill

S                      DeAndre Rodas           Westhill

DL                    Thanasi Tzavaras         Westhill

MLB                 Alan Osta                    Wilton

DT                    Trevor Galligan           Wilton

DB                   Jake Padilla                 Wilton

WR                  Connor McAndrews    Wilton

OG                   Grant Stein                  Wilton

MLB                 Nico Mercado             Wilton

Leave a Comment