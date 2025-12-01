2025 All FCIAC Football

First Team:
Position Name School
WR William Bramwell Bridgeport Central
WR/DB Justin Daniel Brien McMahon
WR Naz Shoffner-Obas Danbury
DB Fabian Reynoso Danbury
DL Ryan Gately Darien
CB Ryan O’Malley Darien
RB Liam Bond Fairfield Ludlowe
QB Ryan Love Fairfield Ludlowe
DL Holt Lahey Fairfield Ludlowe
QB James DellaVolpe Fairfield Warde
WR Andrew Shelov Fairfield Warde
RB Hector Lopez Greenwich
LB/RB Jack Kelly Greenwich
LB Santi Parra Greenwich
OT/DT Colin Falla Greenwich
LB/TE Ryan Brooks New Canaan
WR/DB Andrew Esposito New Canaan
OG/DT Adrian Delicata New Canaan
OLB Mike Hiraman New Canaan
WR Kevin Gordon Norwalk
QB Easton Pace Norwalk
OT Dylan Bean Crooker Ridgefield
WR Chris Colsey Ridgefield
LB Mike Salimbene Ridgefield
DE/OLB Jamar Bailey St. Joseph
DL/OL Will Zaccagnino St. Joseph
WE/DB/K/P Jake Rios St. Joseph
LB Kyle Wicker St. Joseph
DB Isaiah Stephens Stamford
WR Justin Halky Staples
RB Chaz Darby Staples
QB Nick Weil Staples
LB Ryan Mullen Trumbull
Athlete Brayden Jagoe Trumbull
WR Dalton Olechnowich Westhill
QB Charlie Calabrese Wilton
RB Dennis Dustin Wilton
DE Curtis Jackson Wilton
OT Peter Swierczynski Wilton
All Division:
WR Aneaje Kearney Bridgeport Central
DB Rashidi Newton Bridgeport Central
Edge Rebert Youte Bridgeport Central
RB/LB Farrell Lee Brien McMahon
RB/LB Oliver Martin Brien McMahon
DL Jonathan Hernandez Brien McMahon
DL Reilly Tanner Brien McMahon
DL/RB/TE Finn Cline Danbury
LB Carlos Chacha Danbury
QB Jake O’Keefe Danbury
RB/DE Lovron Cherry Danbury
WR Ryan McGahren Darien
OL Joe Roche Darien
WR Bruce Hopkins Darien
LB Michael O’Rourke Darien
WR Vini Miranda Darien
Safety Chase Lane Darien
OT/LB Carlo Noecker Fairfield Ludlowe
WR/S Jake Palladino Fairfield Ludlowe
OG/NG Tucker Seek Fairfield Ludlowe
LB Justin Saja Fairfield Ludlowe
WR/S Timmy O’Neill Fairfield Ludlowe
OL Ryan Grenier Fairfield Warde
SS Jaylen Jacobs Fairfield Warde
RB CJ English Fairfield Warde
LB Matt Gulbin Fairfield Warde
LB Justin Carroll Greenwich
DE Andy Stedem Greenwich
TE/DE Michael Golden Greenwich
DT Jacob Mobley Greenwich
OG Frank Kingsley Greenwich
Safety Hunter Woods Greenwich
DB/RB James McInerney New Canaan
RB Henry Stein New Canaan
NT/OL Ryan Francis New Canaan
OT/DT Connor Furman New Canaan
LB/RB Jaxson Crowell New Canaan
OT/DT Henry Reagan New Canaan
TE Jaxon Ermo Norwalk
Center Frankie Torcasio Norwalk
Safety Nick Monteiro Norwalk
DE Deshaun Morgan Norwalk
LB Sonny Barrella Ridgefield
LB Jackie Bucci Ridgefield
DT Jaidyn Chang Ridgefield
DT Leo Moore Ridgefield
LB/RB Finn Kilmartin St. Joseph
OL Ben Jimenez St. Joseph
WR/DB Lameik Black St. Joseph
DL Triston Barnes St. Joseph
DB Jaylen Walker St. Joseph
DL Mike Rudini St. Joseph
LB Anthony Evanko Stamford
DE Jovanni Tineo Stamford
SS Ben Goldberg Stamford
WR Charlie Clark Staples
OL Logan Rotolo Staples
OL Ben Esser Staples
DB Jake McGeehan Staples
DL Parker Toohey Staples
WR Gio Albaladejo Trumbull
DL Manny Liriano Trumbull
QB Caleb Wuchiski Trumbull
DB Miguel Lamour Trumbull
RB Keane Horne Trumbull
Athlete Blake Cortell Westhill
S DeAndre Rodas Westhill
DL Thanasi Tzavaras Westhill
MLB Alan Osta Wilton
DT Trevor Galligan Wilton
DB Jake Padilla Wilton
WR Connor McAndrews Wilton
OG Grant Stein Wilton
MLB Nico Mercado Wilton