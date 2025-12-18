FCIAC Schedule, Scoreboard for Dec. 10-13

Wednesday, Dec. 10

Girls Ice Hockey

New Canaan 3   Greenwich 2

Greenwich Goals: Lexi Lisjack, Kiki Worden

NC Goals: Ashton Pinkarnell, Lyla Ives, Lina Kivokko

Eleanor Woolven, G  27 saves

Amity 6  Stamford 3

Thursday, Dec. 11

Girls Ice Hockey

Fairfield 1  Wilton 0

Ridgefield 6  Brewster 3

Friday, Dec. 12

Girls Basketball

Career Magnet 42  Bridgeport Central 29

Hillhouse 44  Danbury 43

Darien 31  Laurelton Hall 29

Amity 59  Ludlowe  36

Sheehan 39  Warde 35

Jonathan Law 46  McMahon 40

New Canaan 40  Daniel Hand 35

Wilbur Cross 41  Norwalk 35

Stamford 47  West Haven 40

Staples 86  Cheshire 25

Branford 51  Westhill 25

Girls Ice Hockey

Darien 9  Stamford 1

Trumbull 5  Wilton 4

Saturday, Dec. 13

Girls Basketball

Seymour 67  Danbury 48

Mercy 46  Ridgefield 28

Foran 60  Wilton 40

Girls Ice Hockey

Greenwich 1  Woodstock 0

Charlotte Dengl-Kelly 1G, Lexi lisjak 1A, Eleanor Woolven 20svs

Darien 2  Hall 0

New Canaan 6  Mercy 0

Amity 7  Ridgefield 4

