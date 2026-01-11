FCIAC Schedule, Scoreboard for Jan. 12-17

Monday, Jan. 12

Boys Ice Hockey

Trumbull at Fairfield co-op, 5:15 p.m.

Girls Ice Hockey

Fairfield co-op at Trumbull/St. Joseph/NDWH, 4 p.m.

Darien at Greenwich, 7 p.m.

Boys Swimming and Diving

Staples at Wilton, 3:40 p.m.

Tuesday, Jan. 13

Boys Basketball

Darien at Stamford, 7 p.m.

Fairfield Warde at Bridgeport Central, 7 p.m.

New Canaan at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.

Norwalk at Staples, 7 p.m.

St. Joseph at Ridgefield, 7 p.m.

Trumbull at Brien McMahon, 7 p.m.

Westhill at Danbury, 7 p.m.

Wilton at Greenwich, 7 p.m.

Girls Basketball

Brien McMahon at Trumbull, 6 p.m.

Danbury at Westhill, 6 p.m.

Greenwich at Wilton, 6 p.m.

Staples at Norwalk, 6:15 p.m.

Bridgeport Central at Fairfield Warde, 7 p.m.

Fairfield Ludlowe at New Canaan, 7 p.m.

Ridgefield at St. Joseph, 7 p.m.

Stamford at Darien, 7 p.m.

Boys Ice Hockey

New Canaan at Greenwich, 4:30 p.m.

Girls Ice Hockey

New Canaan at West Haven/SHA, 5:30 p.m.

Boys Swimming and Diving

Masuk at Norwalk/McMahon, 4 p.m.

Gymnastics

Staples, Ridgefield, Norwalk at Wilton, 4:30 p.m.

Wednesday, Jan. 14

Boys Ice Hockey

STORMAC at Fairfield co-op, 5:15 p.m.

Cheshire at St. Joseph, 8 p.m.

Wilton at BBDI, 8 p.m.

Darien at Ridgefield, 8:30 p.m.

Girls Ice Hockey

Fairfield co-op at Stamford/Westhill/Staples, 7:50 p.m.

Wrestling

Staples at St. Joseph, 4 p.m.

Ridgefield at Fairfield Warde, 6 p.m.

Brien McMahon at Greenwich, 6 p.m.

Danbury at Stamford, 6 p.m.

Norwalk at Westhill, 6 p.m.

New Canaan at Wilton, 6 p.m.

Trumbull at Bridgeport co-op, 6 p.m.

Darien at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.

Boys Swimming and Diving

Westhill/Stamford at Darien, 3 p.m.

Fairfield co-op at Wilton, 3:40 p.m.

Staples at Greenwich, 3:45 p.m.

Gymnastics

Stamford, Westhill at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Thursday, Jan. 15

Boys Basketball

Darien at Harding, 7 p.m.

Staples at Stamford, 7 p.m.

Girls Basketball

Norwalk at Bassick, 5 p.m.

Gymnastics

Trumbull, St. Joseph at Greenwich, 5:30 p.m.

Friday, Jan. 16

Boys Basketball

Bridgeport Central at Greenwich, 7 p.m.

Danbury at Brien McMahon, 7 p.m.

Fairfield Warde at New Canaan, 7 p.m.

Norwalk at Ridgefield, 7 p.m.

Westhill at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.

Wilton at Trumbull, 7 p.m.

Girls Basketball

Fairfield Ludlowe at Westhill, 6 p.m.

Trumbull at Wilton, 6 p.m.

Brien McMahon at Danbury, 7 p.m.

Greenwich at Bridgeport Central, 7 p.m.

New Canaan at Fairfield Warde, 7 p.m.

Stamford at Staples, 7 p.m.

Boys Ice Hockey

Ridgefield at Smithfield High School, 6:45 p.m.

Westhill-Stamford at STORMAC, 8 p.m.

Boys Swimming and Diving

Fairfield co-op at New Canaan, 3:30 p.m.

Gymnastics

Ridgefield, Stamford, Westhill at Wilton, 6 p.m.

Saturday, Jan. 17

Boys Basketball

St. Joseph at The Stony Brook School, 10 a.m.

Bassick at Darien, 1 p.m.

Conard at Stamford, 1 p.m.

Brien McMahon at Harding, 3:30 p.m.

Girls Basketball

Minnechaug Regional at Ridgefield, 10 a.m.

Shelton at Norwalk, 11 a.m.

Darien at Bassick, 12:30 p.m.

Boys Ice Hockey

Ridgefield at The Prout School, 1:30 p.m.

Fairfield co-op at Hamden, 4 p.m.

Notre Dame-West Haven at Darien, 4:30 p.m.

St. Joseph at Greenwich, 4:30 p.m.

Newtown-New Fairfield Ice Hockey at Wilton, 8 p.m.

Girls Ice Hockey

Fairfield co-op at Guilford, 11 a.m.

Masuk at Hall, 1:30 p.m.

Ridgefield/Danbury/Immaculate at Woodstock Academy, 5:15 p.m.

Greenwich at Simsbury, 6 p.m.

Pilgrim High School at New Canaan, 6:40 p.m.

Boys Swimming and Diving

Fairfield Prep at Greenwich, 2:30 p.m.

Gymnastics

Fairfield Warde, Fairfield Ludlowe at Darien, 2:30 p.m.

