2026 FCIAC Winter Tournament Schedule

Indoor Track and Field
Saturday, Jan. 31
Divisional Championships
West at Staples HS, 10 a.m.
East at Wilton HS, 9:30 a.m.
Thursday, Feb. 5
FCIAC Championships at Floyd Little AC, New Haven, 5 p.m.
Cheerleading
Saturday, Feb. 7
FCIAC Championships at Trumbull, 10 a.m.
Gymnastics
Saturday, Feb. 7
FCIAC Championships at GCA, 2 p.m.
Wrestling
FCIAC Championships at New Canaan HS
Friday, Feb. 13
Trials, matches begin at 4:30 p.m.
Saturday, Feb. 14
Wrestlebacks begin at 10 a.m.
Finals begin at 4 p.m.
Boys Swimming and Diving
Saturday, Feb. 21
Swim Trials at Greenwich HS, 2p.m.
Monday, Feb. 23
Diving Finals at Westhill HS, 5 p.m.
Wednesday, Feb. 25
Swim Finals at Greenwich HS, 6:30 p.m.
Girls Ice Hockey
Monday, Feb. 23
Playdowns at higher seeds, times TBA
Nos. 1 and 2 seeds have byes
Wednesday, Feb. 25
Semifinals at Darien Ice House, 6 and 7:40p.m.
Note: No. 1 seed has choice of game time
Saturday, Feb. 28
Final at Darien Ice House, 12:20 p.m.
Girls Basketball
Wednesday, Feb. 25
Quarterfinals at higher seeds, times TBA
Saturday, Feb.28
Semifinals at Wilton HS, times TBA
Wednesday, March 4
Final at Fairfield University, 5:30 p.m.
Boys Basketball
Wednesday, Feb. 25
Quarterfinals at higher seeds, times TBA
Saturday, Feb. 28
Semifinals at Wilton HS, times TBA
Wednesday, March 4
Final at Fairfield University, 7:30 p.m.
Boys Ice Hockey
Wednesday, Feb. 25
First round, No. 5 at No. 4, time TBA
Top three seeds have byes
Saturday, Feb. 28
Semifinals at higher seeds, times TBA
Tuesday, Mar. 3
Final at Martire Family Arena, SHU, time TBA