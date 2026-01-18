2026 FCIAC Winter Tournament Schedule

Indoor Track and Field

Saturday, Jan. 31

Divisional Championships

West at Staples HS, 10 a.m.

East at Wilton HS, 9:30 a.m.

Thursday, Feb. 5

FCIAC Championships at Floyd Little AC, New Haven, 5 p.m.

Cheerleading

Saturday, Feb. 7

FCIAC Championships at Trumbull, 10 a.m.

Gymnastics

Saturday, Feb. 7

FCIAC Championships at GCA, 2 p.m.

Wrestling

FCIAC Championships at New Canaan HS

Friday, Feb. 13

Trials, matches begin at 4:30 p.m.

Saturday, Feb. 14

Wrestlebacks begin at 10 a.m.

Finals begin at 4 p.m.

Boys Swimming and Diving

Saturday, Feb. 21

Swim Trials at Greenwich HS, 2p.m.

Monday, Feb. 23

Diving Finals at Westhill HS, 5 p.m.

Wednesday, Feb. 25

Swim Finals at Greenwich HS, 6:30 p.m.

Girls Ice Hockey

Monday, Feb. 23

Playdowns at higher seeds, times TBA

Nos. 1 and 2 seeds have byes

Wednesday, Feb. 25

Semifinals at Darien Ice House, 6 and 7:40p.m.

Note: No. 1 seed has choice of game time

Saturday, Feb. 28

Final at Darien Ice House, 12:20 p.m.

Girls Basketball

Wednesday, Feb. 25

Quarterfinals at higher seeds, times TBA

Saturday, Feb.28

Semifinals at Wilton HS, times TBA

Wednesday, March 4

Final at Fairfield University, 5:30 p.m.

Boys Basketball

Wednesday, Feb. 25

Quarterfinals at higher seeds, times TBA

Saturday, Feb. 28

Semifinals at Wilton HS, times TBA

Wednesday, March 4

Final at Fairfield University, 7:30 p.m.

Boys Ice Hockey

Wednesday, Feb. 25

First round, No. 5 at No. 4, time TBA

Top three seeds have byes

Saturday, Feb. 28

Semifinals at higher seeds, times TBA

Tuesday, Mar. 3

Final at Martire Family Arena, SHU, time TBA

