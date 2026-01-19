FCIAC Schedule, Scoreboard for Jan. 19-24

Monday, Jan. 19
Girls Basketball
Windsor at Fairfield Warde, 12:30 p.m.
Boys Ice Hockey
Xavier at Darien, 1:50 p.m.
Cheshire at Ridgefield, 2 p.m.
Trumbull at Masuk, 2 p.m.
St. Joseph at Pilgrim High School, 3 p.m.
Wilton at Fairfield co-op , 4 p.m.
New Canaan at Notre Dame Prep, 6:15 p.m.
Notre Dame-West Haven at Greenwich, 7:30 p.m.
Girls Ice Hockey
Ridgefield/Danbury/Immaculate at Greenwich, 5 p.m.
Stamford/Westhill/Staples at New Canaan, 7:20 p.m.
Gymnastics
Wilton at St. Joseph, Trumbull, 10 a.m.
Tuesday, Jan. 20
Boys Basketball
Bridgeport Central at Trumbull, 7 p.m.
Brien McMahon at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.
Danbury at Wilton, 7 p.m.
Greenwich at New Canaan, 7 p.m.
St. Joseph at Norwalk, 7 p.m.
Stamford at Ridgefield, 7 p.m.
Staples at Darien, 7 p.m.
Westhill at Fairfield Warde, 7 p.m.
Girls Basketball
Fairfield Ludlowe at Brien McMahon, 5:30 p.m.
Norwalk at St. Joseph, 5:30 p.m.
Wilton at Danbury, 5:30 p.m.
Fairfield Warde at Westhill, 6 p.m.
Darien at Staples, 7 p.m.
New Canaan at Greenwich, 7 p.m.
Ridgefield at Stamford, 7 p.m.
Trumbull at Bridgeport Central, 7 p.m.
Girls Ice Hockey
New Canaan at Fairfield co-op, 5:15 p.m.
Wednesday, Jan. 21
Boys Ice Hockey
Fairfield Prep at New Canaan, 5 p.m.
Westhill/Stamford at Fairfield co-op, 5:15 p.m.
Wilton at E.O. Smith/Tolland, 6:45 p.m.
Trumbull at Staples/Norwalk/McMahon, 7:30 p.m.
St. Joseph at Ridgefield, 8:30 p.m.
Girls Ice Hockey
Wilton/Norwalk/McMahon at Trumbull/St. Joseph/NDWH, 4 p.m.
Darien at Stamford/Westhill/Staples, 7:50 p.m.
Wrestling
Darien at Brien McMahon, 6 p.m.
Ridgefield at Danbury, 6 p.m.
Wilton at Stamford, 6 p.m.
Greenwich at Staples, 6 p.m.
Fairfield Ludlowe at Trumbull, 6 p.m.
Fairfield Warde at Westhill, 6 p.m.
St. Joseph at Bridgeport co-op, 6 p.m.
Norwalk at New Canaan, 7 p.m.
Boys Swimming and Diving
Norwalk/McMahon at Darien, 3 p.m.
Greenwich at Ridgefield, 4 p.m.
New Canaan at Staples, 4 p.m.
Gymnastics
Darien, Newtown at Fairfield Ludlowe, Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Stamford, Westhill, Norwalk at Staples, 7 p.m.
Thursday, Jan. 22
Boys Basketball
Fairfield Ludlowe at Norwalk, 7 p.m.
Westhill at Harding, 7 p.m.
Girls Basketball
Bridgeport Central at St. Joseph, 4:30 p.m.
Norwalk at Fairfield Ludlowe, 5:30 p.m.
Girls Ice Hockey
Darien at Fairfield co-op, 5:45 p.m.
West Haven/SHA at Greenwich, 8 p.m.
Boys Swimming and Diving
Westhill/Stamford at Fairfield co-op, 3:45 p.m.
Gymnastics
Ridgefield, Greenwich at Wilton, 4:30 p.m.
Staples, Norwalk at Foran, 6:30p.m.
Friday, Jan. 23
Boys Basketball
Greenwich at Staples, 7 p.m.
New Canaan at Wilton, 7 p.m.
St. Joseph at Bridgeport Central, 7 p.m.
Stamford at Danbury, 7 p.m.
Trumbull at Darien, 7 p.m.
Girls Basketball
Westhill at Brien McMahon, 5:30 p.m.
Wilton at New Canaan, 5:30 p.m.
Danbury at Stamford, 7 p.m.
Darien at Trumbull, 7 p.m.
Staples at Greenwich, 7 p.m.
Girls Ice Hockey
Wilton/Norwalk/McMahon at Ridgefield/Danbury/Immaculate, 3:30 p.m.
Boys Swimming and Diving
New Canaan at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.
Wilton at Ridgefield, 4 p.m.
Norwalk/McMahon at Staples, 4 p.m.
Saturday, Jan. 24
Boys Basketball
Brien McMahon at Westhill, 1 p.m.
Ridgefield at Fairfield Warde, 3 p.m.
Bullard Havens Tech at Trumbull, 3:30 p.m.
Girls Basketball
Ridgefield at Fairfield Warde, 1:30 p.m.
Boys Ice Hockey
Staples/Norwalk/McMahon at Trumbull, noon
St. Joseph at New Canaan, 4:30 p.m.
Darien at Pilgrim High School, 5:45 p.m.
Greenwich at Cheshire, 8:00 p.m.
Girls Ice Hockey
Ridgefield/Danbury/Immaculate at Hamden, 4 p.m.
Stamford/Westhill/Staples at Avon, 4:50 p.m.
Simsbury at Greenwich, 5:30 p.m.
Woodstock Academy at Trumbull/St. Joseph/NDWH, 6:30 p.m.
Gymnastics
Greenwich, Westhill, Stamford at Darien, 2:30 p.m.