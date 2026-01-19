FCIAC Schedule, Scoreboard for Jan. 19-24

Monday, Jan. 19

Girls Basketball

Windsor at Fairfield Warde, 12:30 p.m.

Boys Ice Hockey

Xavier at Darien, 1:50 p.m.

Cheshire at Ridgefield, 2 p.m.

Trumbull at Masuk, 2 p.m.

St. Joseph at Pilgrim High School, 3 p.m.

Wilton at Fairfield co-op , 4 p.m.

New Canaan at Notre Dame Prep, 6:15 p.m.

Notre Dame-West Haven at Greenwich, 7:30 p.m.

Girls Ice Hockey

Ridgefield/Danbury/Immaculate at Greenwich, 5 p.m.

Stamford/Westhill/Staples at New Canaan, 7:20 p.m.

Gymnastics

Wilton at St. Joseph, Trumbull, 10 a.m.

Tuesday, Jan. 20

Boys Basketball

Bridgeport Central at Trumbull, 7 p.m.

Brien McMahon at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.

Danbury at Wilton, 7 p.m.

Greenwich at New Canaan, 7 p.m.

St. Joseph at Norwalk, 7 p.m.

Stamford at Ridgefield, 7 p.m.

Staples at Darien, 7 p.m.

Westhill at Fairfield Warde, 7 p.m.

Girls Basketball

Fairfield Ludlowe at Brien McMahon, 5:30 p.m.

Norwalk at St. Joseph, 5:30 p.m.

Wilton at Danbury, 5:30 p.m.

Fairfield Warde at Westhill, 6 p.m.

Darien at Staples, 7 p.m.

New Canaan at Greenwich, 7 p.m.

Ridgefield at Stamford, 7 p.m.

Trumbull at Bridgeport Central, 7 p.m.

Girls Ice Hockey

New Canaan at Fairfield co-op, 5:15 p.m.

Wednesday, Jan. 21

Boys Ice Hockey

Fairfield Prep at New Canaan, 5 p.m.

Westhill/Stamford at Fairfield co-op, 5:15 p.m.

Wilton at E.O. Smith/Tolland, 6:45 p.m.

Trumbull at Staples/Norwalk/McMahon, 7:30 p.m.

St. Joseph at Ridgefield, 8:30 p.m.

Girls Ice Hockey

Wilton/Norwalk/McMahon at Trumbull/St. Joseph/NDWH, 4 p.m.

Darien at Stamford/Westhill/Staples, 7:50 p.m.

Wrestling

Darien at Brien McMahon, 6 p.m.

Ridgefield at Danbury, 6 p.m.

Wilton at Stamford, 6 p.m.

Greenwich at Staples, 6 p.m.

Fairfield Ludlowe at Trumbull, 6 p.m.

Fairfield Warde at Westhill, 6 p.m.

St. Joseph at Bridgeport co-op, 6 p.m.

Norwalk at New Canaan, 7 p.m.

Boys Swimming and Diving

Norwalk/McMahon at Darien, 3 p.m.

Greenwich at Ridgefield, 4 p.m.

New Canaan at Staples, 4 p.m.

Gymnastics

Darien, Newtown at Fairfield Ludlowe, Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Stamford, Westhill, Norwalk at Staples, 7 p.m.

Thursday, Jan. 22

Boys Basketball

Fairfield Ludlowe at Norwalk, 7 p.m.

Westhill at Harding, 7 p.m.

Girls Basketball

Bridgeport Central at St. Joseph, 4:30 p.m.

Norwalk at Fairfield Ludlowe, 5:30 p.m.

Girls Ice Hockey

Darien at Fairfield co-op, 5:45 p.m.

West Haven/SHA at Greenwich, 8 p.m.

Boys Swimming and Diving

Westhill/Stamford at Fairfield co-op, 3:45 p.m.

Gymnastics

Ridgefield, Greenwich at Wilton, 4:30 p.m.

Staples, Norwalk at Foran, 6:30p.m.

Friday, Jan. 23

Boys Basketball

Greenwich at Staples, 7 p.m.

New Canaan at Wilton, 7 p.m.

St. Joseph at Bridgeport Central, 7 p.m.

Stamford at Danbury, 7 p.m.

Trumbull at Darien, 7 p.m.

Girls Basketball

Westhill at Brien McMahon, 5:30 p.m.

Wilton at New Canaan, 5:30 p.m.

Danbury at Stamford, 7 p.m.

Darien at Trumbull, 7 p.m.

Staples at Greenwich, 7 p.m.

Girls Ice Hockey

Wilton/Norwalk/McMahon at Ridgefield/Danbury/Immaculate, 3:30 p.m.

Boys Swimming and Diving

New Canaan at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.

Wilton at Ridgefield, 4 p.m.

Norwalk/McMahon at Staples, 4 p.m.

Saturday, Jan. 24

Boys Basketball

Brien McMahon at Westhill, 1 p.m.

Ridgefield at Fairfield Warde, 3 p.m.

Bullard Havens Tech at Trumbull, 3:30 p.m.

Girls Basketball

Ridgefield at Fairfield Warde, 1:30 p.m.

Boys Ice Hockey

Staples/Norwalk/McMahon at Trumbull, noon

St. Joseph at New Canaan, 4:30 p.m.

Darien at Pilgrim High School, 5:45 p.m.

Greenwich at Cheshire, 8:00 p.m.

Girls Ice Hockey

Ridgefield/Danbury/Immaculate at Hamden, 4 p.m.

Stamford/Westhill/Staples at Avon, 4:50 p.m.

Simsbury at Greenwich, 5:30 p.m.

Woodstock Academy at Trumbull/St. Joseph/NDWH, 6:30 p.m.

Gymnastics

Greenwich, Westhill, Stamford at Darien, 2:30 p.m.

