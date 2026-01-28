Boys Basketball – Staples 76, Wilton 50

Wilton 11 14 19 6 – 50
Staples 17 22 25 12 – 76
Wilton: Max Totten 3 1-2 7, Laszlo Miller 0 0-0 0, Charlie Roy 2 0-0 5, James Dineen 4 0-1 10, Gavin Toohill 4 3-4 11, Kellen Zadourian 1 0-0 2, Sean Kaliski 5 2-2 14, Henry Major 0 1-2 1.
Notes: Totten 5 rebounds, 3 blocks; Toohill 5 rebounds.
Staples: Jared Sale 1 0-0 3, Austin Heyer 6 0-0 13, Mason Tobias 9 0-0 20, Sam Clachko 6 0-0 16, Dhilan Lowman 3 0-0 7, Henry Veissid 3 0-0 9, Matty Corrigan 1 1-2 4, Jack Jacob 1 0-0 3.
Notes: Tobias 20 points, 8 rebounds, 5 assists; Clachko 16 points, 10 assists, 7 rebounds; Heyer 4 steals; Staples team 15-32, 47% from 3.
3 Pointers: W – Kaliski 2, Dineen 2, Roy 1; S – Clachko 4, Veissid 3, Tobias 2, Lowman 2, Corrigan, Sale, Heyer, Jacob.