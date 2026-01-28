Girls Basketball – Trumbull 55, Greenwich 35

Trumbull: 12 15 11 17 – 55
Greenwich: 8 5 8 14 – 35
Trumbull: Carley Johnston: 7 0-0 15; Charlotte Manuel: 0 0-0 0; Kylie Manuel: 0 0-0 0; Cammy Misner: 7 0-0 15; Callie McGillicuddy: 2 1-2 5; Carly Vitola: 2 1-4 5; Payton Escobar: 2 1-2 6; Michaela Diamond: 4 0-0 9. Totals: 24 3-8 55
Greenwich: Michaela Kiernan: 0 0-0 0; Elsa Xhekaj: 4 2-6 10; Maddie Utzinger: 4 0-0 8; Maddy Young: 0 0-0 0; Zuri Faison: 4 2-6 10; Juliette Pelham: 3 1-2 7. Totals: 15 5-14 35
3-Pointers Made: Trumbull: Carley Johnston-1; Cammy Misner-1; Payton Escobar; Michaela Diamond-1