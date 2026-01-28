Girls Basketball – Stamford 56, New Canaan 43

Stamford 22-11-14-9 56
New Canaan 10-13-12-8 43
Stamford: Janiah Steele 7 0-1 15, Chassity Smith 4 0-0 11, Maddie O’Connor 3 2-3 8, Rachel Stokes 2 0-0 6, Taylor Roncoroni 3 0-0 6, Jalynn Presley 2 1-2 5, Jamilla Plowden 1 1-1 3, Olivia Manewal 1 0-0 2. Totals 23 4-7 56
New Canaan: Sabrina Bourlatskii 6 1-2 13, Lucy Detmer 5 0-2 10, Eliza Lorenz 4 0-0 10, Lucy Bench 2 1-1 5, Amaya Ahuja 1 0-0 2, Ellie Ivanov 1 0-0 2, Natalia Cota 0 1-4 1, Julia DiGiacomo 0 0-0 0, Lily Sommers 0 0-0 0, Lisa Mallozzi 0 0-0 0. Totals 19 3-9 43
3-pointers: S – Smith 3, Stokes 2, Steele; NC – Lorenz 2