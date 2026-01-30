Boys Basketball – New Canaan 61, Brien McMahon 56

Brien McMahon 14-12-17-11-2 56
New Canaan 19-9-10-16-7 61
McMahon: Emmett Rice 5 5-5 16, Tavaris Tweedie 3 2-2 8, Justin Daniel 5 0-0 11, Calvin Talbert 3 0-0 7, Jacob Jones 1 2-2 4, Jahod Nash 4 0-0 9, CJ Grey 0 1-2 1, Xander Schmidtz 0 0-0 0, Jonathan Hernandez 0 0-0 0. Totals 21 10-11 56
New Canaan: Will Sapione 7 8-14 23, Henry Chandra 6 3-4 15, Dallas George 5 0-0 13, Colin McKiernan 3 0-2 7, Blue Vertin 1 1-2 3, Braxton Neidermeier 0 0-0 0, Liam Hall 0 0-0 0, Dante Marsili 0 0-0 0, Colin Finnerty 0 0-0 0. Totals 22 12-22 61
3-pointers: BM – Nash, Rice, Daniel, Talbert; NC – George 3, Sapione, McKiernan