Boys Basketball – Westhill 62, St. Joseph 45

Westhill 15 22 14 11 – 62
St Joseph 19 12 3 11 – 45
Westhill: Stephenson 4 3 0-0 17. Maignan 3 0 0-0 6. Katz 0 1 0-0 3. Castillo 0 2 0-0 6. Turner 3 4 2-3 20. Pelletier 1 0 1-1 3. Bryant 1 0 0-0 2. Olodiawid 1 1 0-0 5. Totals: 13 11 3-4 – 62)
St Joseph: Ari Skyers 0 1 0-0 3. Lameik Black 3 0 0-0 6. Dwayne Sample 2 0 1-2 5. Noah Adolphe 2 2 4-4 14. Josef McDonagh 2 0 0-0 4. Chase Fogle- Hubbert 2 0 0-2 4. Jayden Febus 1 2 1-2 9. Totals 12 5 6-10 – 45.
3-pointers: Westhill: Turner (4), Stephenson (3) Castillo (2), Katz, Oladiawid; St Joseph: Skyers, Adolphe(2), Febus (2).