Boys Basketball – Staples 84, Fairfield Warde 51

Staples 23 23 16 22 – 84

Warde 14 15 14 8 – 51

Staples: Ryan Marcus 0 1-2 1, Austin Heyer 7 0-0 15, Ollie Vynerib 1 1-2 3, Mason Tobias 6 0-1 14, Sam Clachko 6 0-0 13, Jack Jacob 6 0-0 13, Henry Veissid 3 1-1 7, Matty Corrigan 1 0-2 2, Dhilan Lowman 5 1-1 16.

Notes: Tobias 14 Points, 12 assists, 8 rebounds.  Clachko13 Points, 12 assists, 8 rebounds.  Lowman 5 three pointers.

Warde: Joe Fitzpatrick 4 0-0 12, Justin Santos 1 0-0 2, Caden Quigley 4 1-1 10, Anthony Gourdet 1 0-0 2, Ryan Tully 7 7-10 21, Thomas Coppola 2 0-0 4

Notes: Tully 21 points, 5 rebounds, 3 assists

