Girls Basketball – New Canaan 48, Darien 38

Darien 9-10-10-9 38
New Canaan 18-11-6-13 48
Darien: Emma Hamilton 4 0-0 11, Elise Hole 3 3-5 9, Marykate Nolan 3 0-0 9, Tess Hageney 1 3-6 5, Nico Middleton 1 0-0 3, Emily Montesano 0 1-2 1, Natalie Brooks 0 0-0 0, Lucy Dionisio 0 0-0 0, Avery Coppola 0 0-0 0. Totals 12 7-13 38
New Canaan: Eliza Lorenz 4 2-2 12, Sabrina Bourlatskii 3 1-2 10, Lucy Detmer 4 1-4 10, Lisa Mallozzi 4 0-0 8, Lucy Bench 2 0-0 4, Natalia Cota 1 0-0 2, Ellie Ivanov 1 0-0 2, Amaya Ahuja 0 0-0 0, Bella Coca 0 0-0 0, Lily Sommers 0 0-0 0, Maeve Driscoll 0 0-0 0, Lulu Valente 0 0-0 0. Totals 19 4-8 48
3-pointers: D – Hamilton 3, Nolan 3, Middleton; NC – Bourlatskii 3, Lorenz 2, Detmer