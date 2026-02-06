Boys Basketball – New Canaan 54, Darien 37

Darien 9-4-13-11 37
New Canaan 20-7-12-15 54
Darien: Tucker Galu 5 2-2 14, Thomas Galligan 4 1-2 9, Connor Fahy 2 0-0 4, Chase Dolan 2 0-0 4, Jay Franzese 1 0-0 3, Tyler Simon 0 2-2 2, Dylan Anderson 0 1-2 1, Jack Kelly 0 0-0 0, Hunter Spalsbury 0 0-0 0. Totals 14 6-8 37
New Canaan: Braxton Neidermeier 5 0-0 12, Will Sapione 5 2-5 12, Blue Vertin 4 0-0 9, Colin McKiernan 2 2-4 7, Henry Chandra 2 2-2 7, Brendan Bailey 1 0-0 3, Dallas George 1 0-0 2, Conor Heron 1 0-0 2, Colin Finnerty 0 0-0 0, Liam Hall 0 0-0 0, Andrew Hojnacki 0 0-0 0, Dante Marsili 0 0-0 0, Jack Larkin 0 0-0 0, Walker Sapione 0 0-0 0. Totals 21 6-11 54
3-pointers: D – Galu 2, Franzese; NC -Neidermeier 2, Vertin, Chandra, Bailey, McKiernan