Boys Basketball – Fairfield Ludlowe 60, Fairfield Warde 57

Warde 9 19 10 19 – 57
Ludlowe 11 15 13 21 – 60
Warde: Brandon Stewart-Jones 0 0-0 0, Joe Fitzpatrick 4 1-3 11, Kieran Coyne 0 1-4 1, Caden Quigley 4 0-0 10, Anthony Gourdet 2 0-0 4, Ryan Tully 10 7-8 27, Thomas Coppola 1 2-2 4. Totals: 21 11-17 57
Ludlowe:Gavin Mertz 2 3-4 7, Timmy O’Neill 2 1-2 5, Lorenzo Stabilini 3 4-4 13, Arlo Sollinger 3 0-0 7, Carlo Noecker 11 3-11 27, Brennan Martino 0 1-2 1, Keagan Youngs 0 0-2 0, Johnny Stauss 0 0-0 0, Hudson Kofoed 0 0-0 0. Totals: 21 12-25 60
3-pointers: W – Fitzpatrick 2, Quigley 2; L – Stabilini 3, Noecker 2, Sollinger