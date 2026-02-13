Girls Basketball – Trumbull 38, Ridgefield 28

Trumbull 11 9 12 6 – 38
Ridgefield 0 7 2 19 – 28
Trumbull: Carley Johnston: 2 2-2 6; Charlotte Manuel: 2 3-4 7; Kylie Manuel: 0 0-0 0; Kelly Lungi: 0 0-0 0; Cammy Misner: 3 0-0 7; Emma Fahy: 2 0-0 4; Callie McGillicuddy: 1 2-2 4; Carly Vitola: 3 2-2 10; Kailey Hall: 0 0-0 0; Payton Escobar: 0 0-0 0; Michaela Diamond: 0 0-0 0. Totals: 13 9-10 38
Ridgefield: Vienna Gunderson: 0 0-0 0; Averie Young: 0 1-2 1; Teressa Gracia: 1 0-0 3; Brooklyn Shrirer: 1 0-0 2; Cate Brown: 0 0-0 0; Sophie Desannio: 2 2-2 8; Kathlyn Sullivan: 2 0-0 4; Kathryn Milla: 4 2-2 10. Totals: 10 5-6 28
3-pointers: T – Cammy Misner-1, Carly Vitola – 2; R – Teressa Gracia-1, Sophie Dessiano-2