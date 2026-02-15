Fairfield Warde pins fourth straight FCIAC wrestling crown; Ridgefield has five individual champs

2026 FCIAC Wrestling Championships
Team Results
1 Warde 203.5, 2 Ridgefield 196, 3 Danbury 180.5, 4 Trumbull 152, 5 New Canaan 130.5, 6 Wilton 116.5, 6 Staples 114.5,8 Greenwich 94.5, 9 Ludlowe 77.5,10 Stamford 58, 11 St. Joseph 45, 12 Westhill 37, 13 McMahon 31, 14 Darien 28.5, 15 Norwalk 12.5
Championships
99: Kai Farstad (Danbury) pinned Jack Forker (Trumbull), 0:26
106: William Vazquez (Danbury) dec. Dominic Romero Flores (Fairfield Warde), 10-3
113: Cole Desiano (Ridgefield) tech fall Robert Barry (Danbury), 15-0
120: Carter Lanzilli (Ridgefield) pinned Gavin Donaldson (Staples), 0:52
126: Seamus Brannigan (Staples) pinned Simon Rodriguez (Ridgefield), 2:58
132: Dylan Meyers (Ridgefield) pinned Jude Grammatico (Fairfield Warde), 1:03
138: Paul Soracco (Fairfield Warde) dec. Mark Zolotarevsky (Greenwich), 8-5
144: John Carrozza (Ridgefield) tech fall Aiden Lucero (Stamford), 16-0 3:46
150: Leo Moore (Ridgefield) dec. Midgerson Gelin (Stamford), 11-10
157: Em’rick Henry (Danbury) major dec. Shane Ryan (Trumbull), 16-8
165: Hubert Szymko (Trumbull) pinned Evan Christianson (Wilton), 2:55
175: Harrison Muller (Danbury) dec. Damian Rousseau (Staples), 6-0
190: Dylan O’Brian (Fairfield Warde) pinned Alan Osta (Wilton), 3:59
215: Julian Rousseau (Staples) pinned Augie Furman (Wilton), 3:08
285: Colin Falla (Greenwich) dec. Jose Abreau Barillas (Fairfield Warde), 2-2 UTB
3rd/4th place
99: Isha Khanna (Westhill) pinned Alex Leite (Trumbull), 4:21
106: John Rhodes (Ridgefield) dec. Michael Robles (Brien McMahon), 12-10
113: Cody Palmentiero (Fairfield Warde) dec. Saunder Anastasia (Wilton), 6-5
120: Colin Faranda (Westhill) dec. Dylan Tejada (Danbury), 10-9
126: Aaron Bravo (Danbury) dec. Ellis Frey (New Canaan), 5-2
132:Stone Milligan (New Canaan) dec. Kai Schwartz (Staples), 1-0
138: Victor Velez (Danbury) dec. Christopher Smith (Westhill), 10-3
144: Griffin Caird (Fairfield Warde) pinned Joseph Demita (Greenwich), 0:46
150: Robert Kammerman (St Joseph) dec. Cody Walcott Trumbull, CT (Trumbull), 4-0
157: Derek Massey (Fairfield Warde) pinned Abriel Jimenez (New Canaan), 4:43
165: Lucas Serpa (Danbury) pinned Eli Himelstein (Greenwich), 4:59
175: Christian Lopez(Fairfield Warde) tech fall James Dunkin (New Canaan), 17-1
190: Michael Mocco (New Canaan) dec. Connor Mcgill (Trumbull), 3-0 SV
215: Benedetto Graziosi (Greenwich) major dec. Jonathan Kubie (Trumbull), 16-2
285: Peter Brandt (New Canaan) pinned Brandon Macura (Trumbull), 2:21
5th/6th place
99: AJ Rodriguez (Trumbull) DQ Finn Van Alstyne (Ridgefield)
106: Jack Saunders (Fairfield Ludlowe) dec. Asher Herzog (Stamford), 14-5
113: Peter Koval (Trumbull) pin Devin Vitali (Stamford), 0:52
120: Nicolas Vives (Trumbull) tech fall Matthew Volpe (Fairfield Ludlowe), 15-0 4:22
126: Boone Henry (Fairfield Warde) pin Alexander Maldonado (Trumbull), 3:58
132: Trevien Goldman (Wilton) M FOR Elijah Kelly (Fairfield Ludlowe)
138: James Westrick (Ridgefield) pin Lucas Sotolongo (St Joseph), 1:15
144: Max Brown (New Canaan) dec. Grant Bolton (St Joseph), 12-0
150: Hardit Pahwa (Fairfield Ludlowe) dec. Sebastian Doig (Fairfield Warde), 8-4
157: Flynn Sullivan (Darien) dec. Bly Christianson (Wilton), 6-3
165: Max Saunders (Fairfield Ludlowe) pin Dylon Braxton (Norwalk), 3:44
175: Aston Lee (Fairfield Ludlowe) pin Tomas Caicedo (Brien McMahon), 1:22
190: Wyatt Podielsky (Ridgefield) M FOR Jessiah Jones (Staples)
215: Nicholas Faugno (Darien) pin Cooper Fox (New Canaan), 0:26
285: Nicholas Mercado (Wilton) dec. Jordan Robinson (Fairfield Ludlowe), 2-0