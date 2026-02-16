FCIAC Scoreboard, Schedule for Feb. 16-21

Monday, Feb. 16
Boys Basketball
Fairfield Ludlowe 70, Wilton 55
Norwalk 56, Stamford 53
Girls Basketball
Stamford 50, Norwalk 40
Darien 60, Harding 20
Boys Ice Hockey
Watertown/Pomperaug/Holy Cross 5, Trumbull 1
New Canaan 6, Xavier 2
Greenwich 3, Ridgefield 1
Wilton 4, Spartan Ice Hockey 1
Girls Ice Hockey
Woodstock Academy 4, Ridgefield/Danbury/Immaculate 1
Hall/Conard 4, Staples/Westhill/Stamford 2
Darien 7, Mercy/Northwest Catholic 2
New Canaan 4, Avon/Southington 1
Tuesday, Feb. 17
Boys Basketball
Ridgefield at Darien, 7 p.m.
Greenwich at Westhill, 7 p.m.
Bridgeport Central at Danbury, 7 p.m.
Brien McMahon at Fairfield Warde, 7 p.m.
New Canaan at Trumbull, 7 p.m.
Staples at St. Joseph, 7 p.m.
Girls Basketball
Darien at Ridgefield, 5:30 p.m.
Wilton at Fairfield Ludlowe, 5:30 p.m.
Westhill at Greenwich, 7 p.m.
Fairfield Warde at Brien McMahon, 5:30 p.m.
St. Joseph at Staples, 6 p.m.
Danbury at Bridgeport Central, 7 p.m.
Trumbull at New Canaan, 7 p.m.
Wednesday, Feb. 18
Boys Basketball
Stamford at Wilton, 7 p.m.
Girls Basketball
Wilton at Stamford, 6 p.m.
Boys Ice Hockey
Simsbury at New Canaan, 6 p.m.
Darien at Notre Dame-West Haven, 6:30 p.m.
Fairfield co-op at Trumbull, 8 p.m.
Masuk at Staples/Norwalk/McMahon, 8 p.m.
Greenwich at North Haven, 8:15 p.m.
Westhill/Stamford at Cheshire, 8:15 p.m.
BBDI at Wilton, 8:30 p.m.
Girls Ice Hockey
Amity/North Haven/Cheshire at Wilton/Norwalk/McMahon, 3:30 p.m.
Woodstock Academy at Greenwich, 6:45 p.m.
Fairfield co-op at Darien, 8:10 p.m.
Thursday, Feb. 19
Boys Basketball
Fairfield Ludlowe at Trumbull, 7 p.m.
Friday, Feb. 20
Boys Basketball
Ridgefield at New Canaan, 7 p.m.
Staples at Westhill, 7 p.m.
Bridgeport Central at Norwalk, 7 p.m.
Brien McMahon at Darien, 7 p.m.
Greenwich at Fairfield Warde, 7 p.m.
St. Joseph at Danbury, 7 p.m.
Girls Basketball
New Canaan at Ridgefield, 7 p.m.
Westhill at Staples, 6 p.m.
Darien at Brien McMahon, 5:30 p.m.
Danbury at St. Joseph, 7 p.m.
Fairfield Warde at Greenwich, 7 p.m.
Norwalk at Bridgeport Central, 7 p.m.
Trumbull at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.
Girls Ice Hockey
Woodstock Academy at Wilton/Norwalk/McMahon, 3:30 p.m.
Saturday, Feb. 21
Boys Swimming and Diving
Swim Trials at Greenwich, 2 p.m.
Boys Ice Hockey
New Canaan at Darien, 2 p.m.
Bishop Guertin (N.H.) at St. Joseph, 3 p.m.
Ridgefield at Fairfield Prep, 4 p.m.
Fairfield co-op at Staples/Norwalk/McMahon, 4:15 p.m.
Trumbull at Westhill/Stamford, 7:30 p.m.
Girls Ice Hockey
Staples/Westhill/Stamford at Greenwich, 5:45 p.m.
Woodstock Academy at Ridgefield/Danbury/Immaculate, 8 p.m.
Hall/Conard at Darien, 8:20 p.m.