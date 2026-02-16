FCIAC Scoreboard, Schedule for Feb. 16-21

Monday, Feb. 16

Boys Basketball

Fairfield Ludlowe 70, Wilton 55

Norwalk 56, Stamford 53

Girls Basketball

Stamford 50, Norwalk 40

Darien 60, Harding 20

Boys Ice Hockey

Watertown/Pomperaug/Holy Cross 5, Trumbull 1

New Canaan 6, Xavier 2

Greenwich 3, Ridgefield 1

Wilton 4, Spartan Ice Hockey 1

Girls Ice Hockey

Woodstock Academy 4, Ridgefield/Danbury/Immaculate 1

Hall/Conard 4, Staples/Westhill/Stamford 2

Darien 7, Mercy/Northwest Catholic 2

New Canaan 4, Avon/Southington 1

Tuesday, Feb. 17

Boys Basketball

Ridgefield at Darien, 7 p.m.

Greenwich at Westhill, 7 p.m.

Bridgeport Central at Danbury, 7 p.m.

Brien McMahon at Fairfield Warde, 7 p.m.

New Canaan at Trumbull, 7 p.m.

Staples at St. Joseph, 7 p.m.

Girls Basketball

Darien at Ridgefield, 5:30 p.m.

Wilton at Fairfield Ludlowe, 5:30 p.m.

Westhill at Greenwich, 7 p.m.

Fairfield Warde at Brien McMahon, 5:30 p.m.

St. Joseph at Staples, 6 p.m.

Danbury at Bridgeport Central, 7 p.m.

Trumbull at New Canaan, 7 p.m.

Wednesday, Feb. 18

Boys Basketball

Stamford at Wilton, 7 p.m.

Girls Basketball

Wilton at Stamford, 6 p.m.

Boys Ice Hockey

Simsbury at New Canaan, 6 p.m.

Darien at Notre Dame-West Haven, 6:30 p.m.

Fairfield co-op at Trumbull, 8 p.m.

Masuk at Staples/Norwalk/McMahon, 8 p.m.

Greenwich at North Haven, 8:15 p.m.

Westhill/Stamford at Cheshire, 8:15 p.m.

BBDI at Wilton, 8:30 p.m.

Girls Ice Hockey

Amity/North Haven/Cheshire at Wilton/Norwalk/McMahon, 3:30 p.m.

Woodstock Academy at Greenwich, 6:45 p.m.

Fairfield co-op at Darien, 8:10 p.m.

Thursday, Feb. 19

Boys Basketball

Fairfield Ludlowe at Trumbull, 7 p.m.

Friday, Feb. 20

Boys Basketball

Ridgefield at New Canaan, 7 p.m.

Staples at Westhill, 7 p.m.

Bridgeport Central at Norwalk, 7 p.m.

Brien McMahon at Darien, 7 p.m.

Greenwich at Fairfield Warde, 7 p.m.

St. Joseph at Danbury, 7 p.m.

Girls Basketball

New Canaan at Ridgefield, 7 p.m.

Westhill at Staples, 6 p.m.

Darien at Brien McMahon, 5:30 p.m.

Danbury at St. Joseph, 7 p.m.

Fairfield Warde at Greenwich, 7 p.m.

Norwalk at Bridgeport Central, 7 p.m.

Trumbull at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.

Girls Ice Hockey

Woodstock Academy at Wilton/Norwalk/McMahon, 3:30 p.m.

Saturday, Feb. 21

Boys Swimming and Diving

Swim Trials at Greenwich, 2 p.m.

Boys Ice Hockey

New Canaan at Darien, 2 p.m.

Bishop Guertin (N.H.) at St. Joseph, 3 p.m.

Ridgefield at Fairfield Prep, 4 p.m.

Fairfield co-op at Staples/Norwalk/McMahon, 4:15 p.m.

Trumbull at Westhill/Stamford, 7:30 p.m.

Girls Ice Hockey

Staples/Westhill/Stamford at Greenwich, 5:45 p.m.

Woodstock Academy at Ridgefield/Danbury/Immaculate, 8 p.m.

Hall/Conard at Darien, 8:20 p.m.

