2026 FCIAC Diving Championship Results

2026 FCIAC Boys Diving Championship

Thursday, Feb. 26, at Westhill HS

1 Jake Simon (Darien), 527.60

2 Niko Kassaris (Greenwich), 498.80

3 Matthew McFarlane (Greenwich), 447.25

4 Ryan Timmeny (Darien), 387.35

5 Reilly Anderson (Greenwich), 345.60

6 Henry Elias (Darien), 330.15

7 Reid Maggio (New Canaan), 286.75

8 Azael Rojas (Westhill/Stamford), 280.30

9 Tatum Wunderlich (Greenwich), 271.95

10 Teddy Baumbusch (Staples), 266.75

11 Axel Colorado (Westhill/Staples), 256.85

12 Spencer Smith (Wilton), 236.60

13 Luca Adamo (Staples), 201.75

14 John Torbey (Ludlowe), 183.80

