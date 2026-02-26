2026 FCIAC Diving Championship Results

2026 FCIAC Boys Diving Championship
Thursday, Feb. 26, at Westhill HS
1 Jake Simon (Darien), 527.60
2 Niko Kassaris (Greenwich), 498.80
3 Matthew McFarlane (Greenwich), 447.25
4 Ryan Timmeny (Darien), 387.35
5 Reilly Anderson (Greenwich), 345.60
6 Henry Elias (Darien), 330.15
7 Reid Maggio (New Canaan), 286.75
8 Azael Rojas (Westhill/Stamford), 280.30
9 Tatum Wunderlich (Greenwich), 271.95
10 Teddy Baumbusch (Staples), 266.75
11 Axel Colorado (Westhill/Staples), 256.85
12 Spencer Smith (Wilton), 236.60
13 Luca Adamo (Staples), 201.75
14 John Torbey (Ludlowe), 183.80