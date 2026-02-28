FCIAC Boys and Girls Basketball Quarterfinal Scoreboard; Updated semis matchups

Saturday, Deb. 28
Boys Basketball Quarterfinals
No. 1 Staples 68, No. 8 Westhill 55
No. 7 Stamford 52, No. 2 Trumbull 49
No. 6 Warde at No. 3 Ridgefield, 5 p.m.
No. 4 Fairfield Ludlowe 57, No. 5 New Canaan 56
Girls Basketball Quarterfinals
No. 1 Greenwich 49, No. 8 St. Joseph 37
No. 2 Staples 52, No. 7 Ridgefield 36
Ridgefield 11 14 6 5 – 36
Staples 18 12 9 13 – 52
Ridgefield: Vienna Gunderson 2 0-0 4, Tessa Gracia 2 5-6 9, Cate Brown 0 1-2 1, Sophie Desaino 1 7-8 10, Cathryn Mills 5 2-4 12.
Notes: Mills 12 points 13 rebounds.
Staples: Kennedy Do 1 0-0 3, Freya Harvey 3 2-2 11, Chloe Smith 4 1-5 9, Addie Talbott 3 0-0 7, Marley Belzer 2 0-0 5, Sam Selig 1 0-0 2, Emma Asiel 4 0-0 11, Sadie Katzner 2 0-0 4.
Notes: Harvey 11 points 5 assists. Talbott 7 points, 8 rebounds. Smith 9 points 7 rebounds.
No. 6 Stamford 42, No. 3 Trumbull 31
No. 5 Fairfield Warde 47, No. 4 Danbury 37
Monday, March 2
Boys Basketball Semifinals
At Wilton HS, 5 and 7 p.m.
No. 4 Fairfield Ludlowe vs. No. 1 Staples
Warde/Ridgefield winner vs. No. 7 Stamford
Girls Basketball Semifinals
At Fairfield-Ludlowe HS
No. 6 Stamford vs. No. 2 Staples, 5 p.m.
No. 5 Warde vs. No. 1 Greenwich, 7 p.m.