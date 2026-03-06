FCIAC Boys and Girls Hockey State Tournament Scoreboard, Schedule

Boys Ice Hockey

Division I

First Round

Wednesday, March 11

No. 1 New Canaan and No. 2 Darien have byes

No. 9 Ridgefield at No. 8 Notre Dame-West Haven, TBA

No. 10 St. Joseph at No. 7 Northwest Catholic, TBA

No. 11 Notre Dame Prep at No. 6 Greenwich, 4:15 p.m.

Division II

First Round

Tuesday, March 10

No. 9 Amity at No. 8 Westhill/Stamford, TBA

Division III

First Round

Monday, March 9

No. 16 Tri-Town at No. 1 Wilton, 8 p.m.

Girls Ice Hockey

CHSGHA Tournament

First Round

Monday, March 2

Amity/North Haven/Cheshire 6, Stamfoird/Westhill/Staples 2

Wilton/Norwalk/McMahon 1, Greenwich 0

Trumbull/St. Joseph/NDWH 1, Masuk co-op 0

Quarterfinals

Thursday, March 5

Darien 8, Suffield co-op 0

New Canaan 3, Trumbull/St. Joseph/NDWH 1

Amity/North Haven/Cheshire 7, Wilton/Norwalk/McMahon 1

Semifinals

Saturday, March 7

At The Rinks at Shelton

No. 6 Hall/Conard vs. No. 2 New Canaan, TBA

No. 4 Amity/North Haven/Cheshire vs. No. 1 Darien, TBA

Leave a Comment