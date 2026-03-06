FCIAC Boys and Girls Hockey State Tournament Scoreboard, Schedule

Boys Ice Hockey
Division I
First Round
Wednesday, March 11
No. 1 New Canaan and No. 2 Darien have byes
No. 9 Ridgefield at No. 8 Notre Dame-West Haven, TBA
No. 10 St. Joseph at No. 7 Northwest Catholic, TBA
No. 11 Notre Dame Prep at No. 6 Greenwich, 4:15 p.m.
Division II
First Round
Tuesday, March 10
No. 9 Amity at No. 8 Westhill/Stamford, TBA
Division III
First Round
Monday, March 9
No. 16 Tri-Town at No. 1 Wilton, 8 p.m.
Girls Ice Hockey
CHSGHA Tournament
First Round
Monday, March 2
Amity/North Haven/Cheshire 6, Stamfoird/Westhill/Staples 2
Wilton/Norwalk/McMahon 1, Greenwich 0
Trumbull/St. Joseph/NDWH 1, Masuk co-op 0
Quarterfinals
Thursday, March 5
Darien 8, Suffield co-op 0
New Canaan 3, Trumbull/St. Joseph/NDWH 1
Amity/North Haven/Cheshire 7, Wilton/Norwalk/McMahon 1
Semifinals
Saturday, March 7
At The Rinks at Shelton
No. 6 Hall/Conard vs. No. 2 New Canaan, TBA
No. 4 Amity/North Haven/Cheshire vs. No. 1 Darien, TBA