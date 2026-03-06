FCIAC Boys and Girls Basketball State Tournament Scoreboard, Schedule

Boys Basketball
Division I
Second Round
Tuesday, March 10
No. 16 Manchester at No. 1 Staples, 6 p.m.
No. 13 Greenwich at No. 4 Northwest Catholic, 6 p.m.
No. 15 Danbury at No. 2 West Haven, 6 p.m.
No. 10 Southington at No. 7 Ridgefield, 6 p.m.
No. 11 Stamford at No. 6 Notre Dame-West Haven, 6 p.m.
Division II
First Round
Friday, March 6
No. 17 Fairfield Warde at No. 16 Xavier, 6 p.m.
No. 24 Enfield at No. 9 Fairfield Ludlowe, 6 p.m.
No. 20 Westhill at No. 13 Maloney, 6 p.m.
No. 28 Wilton at No. 5 Platt, 6 p.m.
No. 21 NFA at No. 12 New Canaan, 6 p.m.
No. 31 Daniel Hand at No. 2 Trumbull, 6 p.m.
No. 22 Brien McMahon at No. 11 Hillhouse, 6:30 p.m.
Division III
Saturday, March 7
No. 17 Career at No. 16 Bridgeport Central, 4 p.m.
No. 26 St. Joseph at No. 7 Shelton, 6 p.m.
Girls Basketball
Division I
Second Round
Monday, March 9
No. 9 Holy Cross at No. 8 Danbury, 6 p.m.
No. 14 Glastonbury at No. 3 Greenwich, 6 p.m.
Division II
First Round
Saturday, March 7
No. 2 Trumbull has a bye
No. 21 Amity at No. 12 Stamford, 3 p.m.
No. 30 Lyman Hall at No. 3 Staples, noon
No. 19 Ridgefield at No. 14 Fairfield Warde, 1 p.m.
No. 27 Fairfield Ludlowe at No. 9 North Haven, 3 p.m.
Division III
First Round
Friday, March 6
No. 25 Darien at No. 8 Daniel Hand, 6 p.m.
No. 20 New Canaan at No. 13 St. Joseph, 6 p.m.
No. 28 Bridgeport Central at No. 5 Bridgeport Central, 6 p.m.