SCC-FCIAC Challenge opens 2026 Baseball and Softball Seasons; Schedule and Scoreboard

The annual SCC-FCIAC Challenge in Baseball and Softball will take place on opening day, Saturday, April 4, with 16 baseball games and 15 softball games
Here’s the schedule:
Baseball
West Haven 10, Brien McMahon 0
Sheehan 2, Danbury 1
Wilton 10, East Haven 0 (6 innings)
Wilbur Cross 15, Bridgeport Central 2
St. Joseph 3, Guilford 2
Foran 2, Fairfield Ludlowe 1
Fairfield Prep at Trumbull, noon
Lyman Hall 10, Fairfield Warde 4
Norwalk 4, Amity 0
Xavier 9, Darien 5
Staples 5, Cheshire 3 (8 innings)
Jonathan Law 14, Westhill 9
Daniel Hand 7, Ridgefield 0
Hamden 13, Greenwich 8
New Canaan 13, North Haven 9
Stamford at Shelton, 3 p.m.
Softball
Wilbur Cross 15, Bridgeport Central 14
Foran 4, Darien 1
Jonathan Law 13, Fairfield Warde 1
Greenwich 4, Lauralton Hall 1
Lyman Hall 2, Ridgefield 0
Danbury 9, Amity 5
Staples 8, Daniel Hand 4
Staples 8, Hand 4
Hand 001 012 0 – 4 5 3
Staples 002 033 x – 8 8 1
Pitching: S – Makayla Hein (with Cora Barrett) 2 ER, 9 K, 5 H; H – Riley Amenta (with Eden Anderson) 4 ER, 4 K, 8 H
Staples: Makayla Hein 1-for-2, 2R, HR, 2 RBI; Emilie Russell 2-for-3, 2B, 2 Runs’ Ellie Stauder 2-for-3, 2B, 2 RBI
Hand: Phoebe Brennan 2-for-4, 2 runs; Campbell Leckey 1-for-2, 1 run, RBI
Mercy 3, New Canaan 2
Guilford 5, Norwalk 3
Trumbull 13, Shelton 0
Trumbull 13, Shelton 0
Shelton 000 000 0 – 0 2 6
Trumbull 134 113 x – 13 17 0
Pitching: S: Sammi Denihan L (0-1) and Stella Konecny; T: Madison Pippa W (1-0) and Julia Terry – Pippa had 16 strikeouts
Hitting: S: Denihan had 2 hits including a double; T: Bri Potok had 3 hits and 3 rbi’s, Kylie Lucia had 4 hits and 3 RBIs, Harper Delaney had 3 hits.
North Haven 8, Stamford 1
Sheehan 5, Fairfield Ludlowe 4 (8 innings)
Cheshire 10, St. Joseph 0
Westhill 10, Branford 0
Wilton 14, Sacred Heart Academy 0 (5 innings)