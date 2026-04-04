SCC-FCIAC Challenge opens 2026 Baseball and Softball Seasons; Schedule and Scoreboard

The annual SCC-FCIAC Challenge in Baseball and Softball will take place on opening day, Saturday, April 4, with 16 baseball games and 15 softball games

Here’s the schedule:

Baseball

West Haven 10, Brien McMahon 0

Sheehan 2, Danbury 1

Wilton 10, East Haven 0 (6 innings)

Wilbur Cross 15, Bridgeport Central 2

St. Joseph 3, Guilford 2

Foran 2, Fairfield Ludlowe 1

Fairfield Prep at Trumbull, noon

Lyman Hall 10, Fairfield Warde 4

Norwalk 4, Amity 0

Xavier 9, Darien 5

Staples 5, Cheshire 3 (8 innings)

Jonathan Law 14, Westhill 9

Daniel Hand 7, Ridgefield 0

Hamden 13, Greenwich 8

New Canaan 13, North Haven 9

Stamford at Shelton, 3 p.m.

Softball

Wilbur Cross 15, Bridgeport Central 14

Foran 4, Darien 1

Jonathan Law 13, Fairfield Warde 1

Greenwich 4, Lauralton Hall 1

Lyman Hall 2, Ridgefield 0

Danbury 9, Amity 5

Staples 8, Hand 4

Hand 001 012 0 – 4 5 3

Staples 002 033 x – 8 8 1

Pitching: S – Makayla Hein (with Cora Barrett) 2 ER, 9 K, 5 H; H – Riley Amenta (with Eden Anderson) 4 ER, 4 K, 8 H

Staples: Makayla Hein 1-for-2, 2R, HR, 2 RBI; Emilie Russell 2-for-3, 2B, 2 Runs’ Ellie Stauder  2-for-3, 2B, 2 RBI 

Hand: Phoebe Brennan 2-for-4, 2 runs; Campbell Leckey 1-for-2, 1 run, RBI 

Mercy 3, New Canaan 2

Guilford 5, Norwalk 3

Trumbull 13, Shelton 0

Shelton 000 000 0 – 0 2 6

Trumbull 134 113 x – 13 17 0

Pitching: S: Sammi Denihan L (0-1) and Stella Konecny; T: Madison Pippa W (1-0) and Julia Terry – Pippa had 16 strikeouts

Hitting: S: Denihan had 2 hits including a double; T: Bri Potok had 3 hits and 3 rbi’s, Kylie Lucia had 4 hits and 3 RBIs, Harper Delaney had 3 hits.

North Haven 8, Stamford 1

Sheehan 5, Fairfield Ludlowe 4 (8 innings)

Cheshire 10, St. Joseph 0

Westhill 10, Branford 0

Wilton 14, Sacred Heart Academy 0 (5 innings)

