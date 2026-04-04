FCIAC Boys and Girls Lacrosse Schedule, Scoreboard for Saturday, April 4

Boys Lacrosse
Shelton 7, Norwalk 3
Greenwich 11, Fairfield Warde 1
Greenwich: Dean Kim 5g; Max Townsend 2g, 1a; Josh Agreda 1g, 2a; Zach Wysocki 2g, Boden Farmer 1g, 1a; James Webster 1a
Saves: G – Jack Hamel, 5
Faceoffs: G – Mack Critchell 12 of 16
Trumbull 10, Masuk 7
Westhill 12, Middletown 6
Warwick Valley (NY) at Ridgefield, noon
Weston 15, Brien McMahon 4
McMahon: Jakub Laskovsky 2g; Reilly Tanner 1g; Ryan Peters 1g, 3a; Todd Fabrizio 1g; Nico Tavolacci 11 saves
Darien 12, Fairfield Prep 4
Prep 0 0 1 3 – 4
Darien 3 2 3 4 – 12
Fairfield Prep: Eric Cutri 1g; Flynn Mulligan 1g; Theo Rudolph 1g; Michael Rabil 1g
Darien: Wes Scallen 4g; Max McBride 2g, 1a; Bruce Hopkins 2g, 1a; Ryan Thurlow 2g; Chase Lane 1g, 1a; Henry Jeffers 1g
Goalies: D – Blake Wilson 7 saves; Jack Bryer 4 saves; FP – Liam Mulligan 11 saves
Faceoffs: FP – Cole Garrett and Jackson Gaspar 8; D – Andrew Hershey 8
Bethel 16, Stamford 15
New Canaan 12, Mamaroneck (NY) 9
Mamaroneck (NY) 0-0-4-5 9
New Canaan 1-3-2-6 12
M: Jake Reese 2g, Nate Kulish 2g, Carsen Winters 1g 1a, Owen Reese 1g 1a, Jude Miesner 1g, Brian Auker 1g, Jared Rabina 1g
NC: Cole Campisi 3g 2a, Brady Mazabras 4g, Grey Wildman 2g 2a, Matt Reed 1g 4a, Charlie Sullivan 1g 2a, Finn Roeder 1g
Saves: M – Ben Bacallao 14; NC – Jack Crowell 15
St. Joseph at Newtown, 2 p.m.
Girls Lacrosse
Darien at Chatham (NJ), 10 a.m.
Fairfield Warde 12, Joel Barlow 3
Warde: Mia Ferranti 4 goals, 2 draws; Kate McMahon 3 goals, 6 draws; Maggie Shimaitis 3 goals; Ellen D.Amura 4 saves, first HS win
New Canaan 5, Ward Melville (NY) 4
Ward Melville (NY) 2-0-2-0 4
New Canaan 0-1-2-2 5
Izzy Janiga scored the winning goal with 8 seconds remaining
WM: Keira Pirozzi 2g, Vivian Speidell 1g, Nicole Manolakes 1g, Maeve McKay 1a
NC: Izzy Janiga 2g, Lucy Detmer 1g, Zanna Moor 1g, Lauren Crisafulli 1g, Ashton Pinkernell 1a, Phoebe Schuh 1a
Saves: WM – Sydney Millett 6; NC – Macyn Callahan 8
St. Joseph 13, Weston 7
St. Joseph: Madison Clark 1g, 1a; Vienne Fletcher 3g, 2a; Leighton Poeta 4g, 1a; Lily Recupero 3g, 3a; Paige Sciamanna 2g; Olivia Wells 1a
Stamford 12, Brookfield 7
Westhill at Trumbull, noon
Daniel Hand 8, Fairfield Ludlowe 7
Ludlowe: Hayden Anderson 3 goals, 1 assist, 1 ground ball; Anna Hoey 11 saves; Teagan Steers 4 ground balls, 1 caused turnover
Norwalk 8, Shelton 5