FCIAC Tennis Schedule, Scoreboard, Box Scores for April 27-30

Monday, April 27
Boys Tennis
New Canaan 5, Darien 2
Singles: Kai Collins (D) def. Quinn Scanlan 6-2, 6-2; Rithik Melwani (D) def. Roger Rosales 6-1, 6-1; Charlie Firneno (NC) def. Henry Johnson 6-2, 6-0; Roman D’andrea (NC) def. Adam Marousek 6-0, 6-0; Doubles: Jackson Mountford/Jake Lee (NC) def. Will Panda/Hari Palanaippan 6-3, 6-4; Grady Campo/Graydon Sieghart (NC) def. Luke Teresko/Josh Liu 6-2, 6-1; Andrew Liebau/James Amundsen (NC) def. Max Beckett/Kaan Kopp 7-5 (8-6), 1-6, 10-8.
Brien McMahon 4, Norwalk 3
Singles: Preet Dave (N) def. Aiden Miller 6-1, 6-0; Andrei Orasanu (N) def. Loic Henderson in three sets; Omar Bestiane (N) def. Teddy Caviness 3-6, 6-3, 10-3; Matthew Little (BM) def. Brian Avalos 6-0, 6-0; Doubles: Anay Mundra/Ben Homewood (BM) def. Josh Hinojosa/Brennan Figuereo 6-1, 7-5; McMahon won No. 2 and 3 doubles by forfeit.
Westhill 4, Stamford 3
Singles Omar Rhazali (S) def. Rachit Jha 6-3, 6-0; David Kaplan (S) def. Markus Jakes 6-3, 6-2; Ayaan Sadra (WH) def. Aryeh Pollack 6-0, 7-6, 7-3; Aidan Larson(S) def. Vihaan Goyal 6-3, 6-4; Doubles: Krish Joukeya/Karthik Nayagal (WH) def. Nadav Coll/Colin Doughney 6-1, 6-3; Niko Mishklay/Keeran Giratharan (WH) def. Eshwar Karthik/Gabe Lesser 2-6, 7-6 (7-5), 6-2; Ethaan Malkin/Axel Kyibbey (WH) def. Hugh McMullan/Sebastian Perez 6-0, 6-1.
Wilton 4, Ridgefield 3
Trumbull 7, St. Joseph 0
Staples 7, Bridgeport Central 0
Fairfield Ludlowe 4, Fairfield Warde 3
Greenwich 7, Danbury 0
Girls Tennis
New Canaan 5, Darien 2
Singles: Leah Zheng (NC) def. Scarlett O’Malley 6-0, 6-1; Emma Nichols (D) def. Natalia Lundberg 6-3, 6-4; Chloe Hoegstedt (NC) def. Giovanna Pistone 4-6, 6-4, 6-4; Alexandra Belov (NC) def. Andrea Coppe 6-4, 6-2; Doubles: Bella Calaba/Camryn Lee (NC) def. Sydney Johnson/Sara Droogan 6-2, 6-0; Sophie Adamczyk/Lucy Bench (NC) def. Luli Escajadillo/Hannah Perkins 6-0, 6-3; Caitlin Cronin/Elsa Keehlwetter (D) def. Olivia Vellante/Teagan Arnold 6-7 (3), 6-2, 13-11.
Wilton 6, Ridgefield 1
Singles: Liliana Estrada (R) def. Ava Herbstreith 6-4, 6-2; Mohini Rathore (W) def. Siri Sobocinski 6-3, 6-2: Shia Borelli (W) def. Adele Nixon 6-4, 7-6 (8-6); Adali Balicki v(W) def. Caitlin Hill 6-1, 6-3; Doubles: Gabby Torres/Mia Decore (W) def. Vida Rozenweig/Christine Petvoka 6-1, 6-1; Grace Johnson/Charlotte Ahearn (W) def. Rilynn Mahoney/Manaswi Kanumir 6-2, 6-1; Grayson O’Donnell/Matilda Dyer (W) def. Nisha Sankaran/Amelia Schierle 6-1, 6-2
Stamford 5, Westhill 2
Singles: Daniela Hernandez (S) def. Audrey Li 6-3, 6-1; Camila Aguilar (S) def. Ximena Galvin 6-3, 6-3; Mira Paul (S) def. Joud Kanakra 6-2, 6-2; Victoria Ogonowski (S) def. Sierra Champ 6-3, 6-0; Doubles: Natalia Gibek/Sofia Frascatore (WH) def. Leyla Dinc/Reya Kotha 6-2, 4-6, 6-3; Sylvie Rosenberg/Sophia Sperazza (WH) def. Isha Kotha/Daphne Dimitroglou 6-4, 6-7 (2-7), 11-9; Kira Fealey/Navya Patnekar (S) def. Madi Champ/Gargi Bague 6-4, 6-1
Brien McMahon 6, Norwalk 1
Fairfield Ludlowe 7, Fairfield Warde 0
St. Joseph 4, Trumbull 3
Staples 7, Bridgeport Central 0
Greenwich 6, Danbury 1
Tuesday, April 28
Boys Tennis
Fairfield Ludlowe 5, Stamford 2
Singles: Omar Rhazali (S) def. Griggs Moran 6-0, 6-0; David Kaplan (S) def. Luke Shaloub 6-1, 6-2; Spencer Innes (FL) def. Aidan Larson 6-1, 6-1; Austin Reilly (FL) def, Will Amerio 6-1, 6-0; Doubles: Tim Bennett/Nathan Bennett (FL) def. Nadav Coll/Colin Doughney 6-0, 6-0; Ben Correia/Alex Murphy (FL) def. Aryeh Pollack/Gabe Lesser 6-1, 6-1; Christian Tagieli/Colin Pymm (FL) def. Hugh McMullen/Eshwar Karthik 6-1, 6-1
Fairfield Warde 6, Norwalk 1
Singles: Preet Dave (N) def. Nate Stellato 6-0, 6-0; Tyler Feinstein (FW) Andrei Orasanu 6-2, 6-3; Rory Hartigan (FW) def. Brennan Figuereo 6-2, 6-2; Gabe Chappa (FW) def. Brian Avalos 6-0, 6-0; Doubles: Warde won all three doubles via forfeit
New Canaan 7, Bridgeport Central 0
Darien 7, Danbury 0
Greenwich 6, Ridgefield 1
Staples 5, Trumbull 2
Wilton 4, Westhill 3
St. Joseph at Brien McMahon, 4 p.m.
Girls Tennis
Greenwich 6, Ridgefield 1
Singles: Shining Sun (G) def. Liliana Estrada 6-1, 6-0; Caitlin Mahoney (G) def. Siri Sobocinski 6-0, 6-1; Chloe Culver (G) def. Adele Nixon 6-2, 6-0; Caitlin Hill (R) def. Alex Rothstein 3-6, 7-6 (7-5), 11-9; Doubles: Maddy Wilber/Sofia Guerrero (G) def. Veda Rosenzweig/Christine Petkova 6-2, 6-0; Olivia Popp/Bella Barban (G) def. Rilynn Mahoney/Manaswi Kanumuri 6-0, 6-0; Clara Sibley/Priya Gupta (G) def. Gia Kim/Ella Devere 6-1, 6-0.
Fairfield Ludlowe 6, Stamford 1
Singles: Mairead Kelly (FL) def. Daniela Hernandez 6-0, 6-1; Phoebe Fischbach (FL) def. Camila Aguilar 6-1, 6-0; Mira Paul (S) def. Simone Tipert 6-3, 6-0; Sydney Patton (FL) def. Victoria Ogonowski 6-2, 6-3; Doubles: Paige Seaver/Allegra Early (FL) def. Reya Kotha/Leyla Dinc 6-0, 6-0; Lizzie Myers/Blakely LaGreca (FL) def. Kira Fealey/Daphne Dimitroglou 6-0, 6-0; Katherine Mitchell/Baylor Kern (FL) def. Ellie Stroum/Emma Polletta 6-1, 6-0.
Staples 7, Trumbull 0
Singles: Olivia Lazar (S) def. Naima Estime 6-0, 6-0; Amelia Berkowitz (S) def. Gemma Tomei 6-0, 6-1; Adrianna Gaurilon (S) def. Erin Martini 6-1, 6-3; Abby (S) def. Ladhanya Balamurugan 6-3, 6-1; Doubles: Rachel Guzman/Emme Steinberg (S) Def. Charlotte Nguyen/Julia Kantor-Register 6-0, 6-1; Isa Alfageme/Raleigh Sipkin (S) def. Nora Lehman/Sara Antihi 7-5, 6-3; Dylan Lehrer/Devyn Peffer (S) def. Amelia Dueck/Chloe Thompson 6-0, 6-1.
Wilton 7, Westhill 0
Singles: Ava Herbstreith (W) def. Audrey Li 6-4, 6-0; Mohini Rathore (W) def. Xiomara Galvin 6-2, 6-1; Shia Borelli (W) def. Joud Karakra 6-0, 6-0; Chloe Dubrock (W) def. Sierra Champ 6-2, 6-0; Doubles: Gabby Torres/Mia Decore (W) def. Nathalia Gibek/Sofia Fascatore 6-0, 6-0; Grace Johnson/Charlotte Ahearn (W) def. Sophia Sperazza/Vivian M. 6-1, 6-0; Liesel Schmauch/Olivia Durden (W) def. Madi Champ/Gargi B. 6-4, 6-0
Darien 5, Danbury 2
St. Joseph 5, Brien McMahon 2
Bridgeport Central at New Canaan, 4 p.m.
Norwalk at Fairfield Warde, 4 p.m.
Thursday, April 30
Boys Tennis
Danbury at Staples, 4 p.m.
Darien at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Fairfield Warde at Stamford, 4 p.m.
New Canaan at St. Joseph, 4 p.m.
Norwalk at Greenwich, 4 p.m.
Trumbull at Ridgefield, 4 p.m.
Westhill at Bridgeport Central, 4 p.m.
Wilton at Brien McMahon, 4 p.m.
Girls Tennis
Bridgeport Central at Westhill, 4 p.m.
Brien McMahon at Wilton, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Darien, 4 p.m.
Greenwich at Norwalk, 4 p.m.
Ridgefield at Trumbull, 4 p.m.