FCIAC Tennis Scoreboard, Schedule for May 4-7

Monday, May 4

Boys Tennis

Bridgeport Central 4, Danbury 3

Darien 5, Ridgefield 2

Fairfield Warde 7, Brien McMahon 0

New Canaan 6, Trumbull 1

Stamford 4, Norwalk 3

Staples 7, St. Joseph 0

Wilton 4, Fairfield Ludlowe 3

Greenwich 5, Westhill 2

Girls Tennis

Danbury 7, Bridgeport Central 0

Darien 5, Ridgefield 2

Stamford 6, Norwalk 1

Staples 7, St. Joseph 0

New Canaan 7, Trumbull 0

Greenwich 7, Westhill 0

Fairfield Ludlowe 6, Wilton 1

Fairfield Warde 6, Brien McMahon 1

Tuesday, May 5

Boys Tennis

Bridgeport Central at Norwalk, 4 p.m.

Brien McMahon at Darien, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Trumbull, 4 p.m.

Greenwich at Fairfield Warde, 4 p.m.

Ridgefield at New Canaan, 4 p.m.

St. Joseph at Danbury, 4 p.m.

Staples at Westhill, 4 p.m.

Stamford at Wilton, 4:30 p.m.

Girls Tennis

Danbury at St. Joseph, 4 p.m.

Darien at Brien McMahon, 4 p.m.

Fairfield Warde at Greenwich, 4 p.m.

New Canaan at Ridgefield, 4 p.m.

Norwalk at Bridgeport Central, 4 p.m.

Trumbull at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Westhill at Staples, 4 p.m.

Wilton at Stamford, 4:30 p.m.

Wednesday, May 6

Boys Tennis

Westhill at Bridgeport Central, 4 p.m.

Girls Tennis

Fairfield Ludlowe at Darien, 4 p.m.

Thursday, May 7

Boys Tennis

Brien McMahon at Greenwich, 4 p.m.

Darien at Norwalk, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Bridgeport Central, 4 p.m.

New Canaan at Danbury, 4 p.m.

Ridgefield at Staples, 4 p.m.

St. Joseph at Stamford, 4 p.m.

Trumbull at Westhill, 4 p.m.

Wilton at Fairfield Warde, 4 p.m.

Girls Tennis

Bridgeport Central at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Fairfield Warde at Wilton, 4 p.m.

Greenwich at Brien McMahon, 4 p.m.

Norwalk at Darien, 4 p.m.

Stamford at St. Joseph, 4 p.m.

Staples at Ridgefield, 4 p.m.

Westhill at Trumbull, 4 p.m.

Danbury at New Canaan, 5 p.m.

Saturday, May 9

Boys Tennis

Danbury at Wilbur Cross, 3:45 p.m.

