FCIAC Scoreboard and Schedule for May 11-16

Monday, May 11

Baseball

New Canaan 12, Bridgeport Central 0

St. Joseph 7, Brien McMahon 1

Danbury 8, Darien 0

Fairfield Warde 3, Norwalk 2

Fairfield Ludlowe 2, Stamford 1

Staples 11, Trumbull 1 (6 innings)

Greenwich 9, Ridgefield 5

Westhill 6, Wilton 3

Softball

St. Joseph 16, Brien McMahon 1

Fairfield Ludlowe 4, Stamford 2

New Canaan 17, Bridgeport Central 0

Trumbull 6, Staples 2

Wilton 8, Westhill 5

Darien 8, Danbury 0

Ridgefield 13, Greenwich 0

Fairfield Warde 16, Norwalk 9

Boys Volleyball

Brien McMahon at St. Joseph, 4 p.m.

Darien 3, Danbury 0

Stamford 3, Fairfield Ludlowe 0

New Canaan 3, Bridgeport Central 0

Ridgefield 3, Greenwich 1

Wilton 3, Westhill 1

Norwalk 3, Fairfield Warde 0 (25-15, 25-22, 25-13)

Trumbull 3, Staples 0

Girls Golf

New Canaan 190, Danbury 286

Darien at St. Joseph, 3:30 p.m.

Tuesday, May 12

Boys Lacrosse

Fairfield Ludlowe at Stamford, 5:30 p.m.

Norwalk at Westhill, 5:30 p.m.

Fairfield Warde at Brien McMahon, 7 p.m.

Darien at Massapequa High School, 5 p.m.

New Canaan at Somers High School, 5 p.m.

Trumbull at Southington, 6 p.m.

Wilton at Fairfield Prep, 6 p.m.

Yorktown Heights High School at Ridgefield, 7 p.m.

Girls Lacrosse

Wilton at Ridgefield, 4 p.m.

New Canaan at Greenwich, 5 p.m.

Danbury at St. Joseph, 5:30 p.m.

Westhill at Norwalk, 5:30 p.m.

Brien McMahon at Fairfield Warde, 6 p.m.

Stamford at Fairfield Ludlowe, 6 p.m.

Girls Golf

Danbury at Wilton, 3:30 p.m.

Wednesday, May 13

Baseball

Bridgeport Central at Westhill, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Darien, 4 p.m.

St. Joseph at New Canaan, 4 p.m.

Stamford at Fairfield Warde, 4 p.m.

Staples at Danbury, 4 p.m.

Brien McMahon at Wilton, 4:15PM

Ridgefield at Trumbull, 4:30 p.m.

Greenwich at Norwalk, 6 p.m.

Softball

Trumbull at Ridgefield, 4 p.m.

Westhill at Bridgeport Central, 4 p.m.

Danbury at Staples, 4:15PM

Darien at Fairfield Ludlowe, 4:15PM

New Canaan at St. Joseph, 4:30 p.m.

Fairfield Warde at Stamford, 6 p.m.

Norwalk at Greenwich, 6 p.m.

Wilton at Brien McMahon, 6 p.m.

Girls Lacrosse

Staples at Simsbury, 3:30 p.m.

Boys Volleyball

Fairfield Ludlowe at Darien, 4 p.m.

Brien McMahon at Wilton, 4:30 p.m.

Greenwich at Norwalk, 4:30 p.m.

St. Joseph at New Canaan, 4:30 p.m.

Bridgeport Central at Westhill, 5:30 p.m.

Ridgefield at Trumbull, 5:30 p.m.

Stamford at Fairfield Warde, 5:30 p.m.

Staples at Danbury, 5:30 p.m.

Girls Golf

Ridgefield at Fairfield Ludlowe, 3 p.m.

Trumbull at Staples, 3 p.m.

Fairfield Warde at St. Joseph, 3:10 p.m.

Darien at New Canaan, 3:15 p.m.

Thursday, May 14

Baseball

St. Joseph at Staples, 4 p.m.

Trumbull at New Canaan, 4 p.m.

Westhill at Greenwich, 4:15PM

Fairfield Warde at Brien McMahon, 5:30 p.m.

Softball

Brien McMahon at Fairfield Warde, 4 p.m.

New Canaan at Trumbull, 4 p.m.

Staples at St. Joseph, 4 p.m.

Greenwich at Westhill, 5 p.m.

Boys Lacrosse

Westhill at St. Joseph, 4:30 p.m.

Staples at New Canaan, 5 p.m.

Brien McMahon at Trumbull, 6 p.m.

Wilton at Norwalk, 6 p.m.

Stamford at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Cheshire at Greenwich, 5 p.m.

Girls Lacrosse

St. Joseph at Westhill, 4 p.m.

Darien at Ridgefield, 4:30 p.m.

Fairfield Ludlowe at Danbury, 4:30 p.m.

Trumbull at Brien McMahon, 5 p.m.

Fairfield Warde at Stamford, 6 p.m.

Norwalk at Wilton, 6:30 p.m.

Daniel Hand at Greenwich, 7 p.m.

John Jay High School (Crossriver) NY at New Canaan, 7:30 p.m.

Boys Volleyball

Fairfield Warde at Brien McMahon, 4 p.m.

St. Joseph at Staples, 4 p.m.

Trumbull at New Canaan, 4:30 p.m.

Westhill at Greenwich, 4:30 p.m.

Girls Golf

St. Joseph at Fairfield Ludlowe, 3 p.m.

Greenwich at Staples, 3 p.m.

Fairfield Warde at Wilton, 3:30 p.m.

Friday, May 15

Baseball

Danbury at Bridgeport Central, 4 p.m.

Norwalk at Stamford, 4 p.m.

Wilton at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Darien at Ridgefield, 4:30 p.m.

Softball

Bridgeport Central at Danbury, 4 p.m.

Ridgefield at Darien, 4 p.m.

Stamford at Norwalk, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Wilton, 6 p.m.

Girls Lacrosse

Staples at Amity, 5:45PM

Fairfield Ludlowe at Masuk, 6 p.m.

New Milford at Danbury, 6 p.m.

Boys Volleyball

Norwalk at Stamford, 4 p.m.

Wilton at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.

Danbury at Bridgeport Central, 6:15PM

Darien at Ridgefield, 6:15PM

Newtown at Staples, 4 p.m.

Saturday, May 16

Boys Lacrosse

Ridgefield at Stamford, noon

Brien McMahon at New Canaan, 4:30 p.m.

St. Joseph at Wilton, 4:30 p.m.

Newtown at Trumbull, noon

Westhill at Joel Barlow, 5 p.m.

Girls Lacrosse

Danbury at Staples, 10 a.m.

Stamford at Ridgefield, 10 a.m.

Lauralton Hall at Trumbull, 10 a.m.

West Haven at Norwalk, 10 a.m.

Westhill at Shelton, 11:30AM

Weston at Brien McMahon, 1 p.m.

The Ursuline School at Greenwich, 1:30 p.m.

