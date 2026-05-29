All FCIAC Baseball 2026

First Team:
Jules Cicero, Staples (player of the year)
Tristan MacAllister, New Canaan
Eliot Kwan, Ludlowe
Dustin Pitti, Danbury
Harry Jones, St. Joseph
Nick Crosley, Warde
Aidan Dube, Westhill
David Bagley, Trumbull
Thomas Shullman, New Canaan
Carson Dodder, Warde
Mark Kelly, Staples
Henry Vincent, Warde
Kevin Gordon, Norwalk
Vince Vega, Staples
Ryan Frame, Ludlowe
Dylan Izzi, Norwalk
Colin Tomaszewski, Darien
Baxter Conte, Greenwich
Anthony Moura, Trumbull
All East:
Colin Stowell, Warde
Quinn Jens, New Canaan
Mario Coppola, Wilton
Devin Montesano, Darien
Maddox Hoffman, New Canaan
Josh Green, St. Joseph
Colton Smith, Wilton
Joey Couch, Ridgefield
Adrian Delicata, New Canaan
Tyler Geriak, Ludlowe
Todd Emerick, Warde
Bennett Heagle, New Canaan
Jake Coppola, Warde
CJ Bucciero, Ridgefield
Jake Failla, St Joseph
Reid Stanton, Ludlowe
Gavin Rovinelli, St. Joseph
Colby Comfort, Darien
Max Fixler, Ridgefield
All West:
Jason Costello, Trumbull
Ryan DeMelo, Trumbull
Charlie Fitch, Staples
Mark Sytnyk, Westhill
Lukas Snow, Staples
Emmett Rice, McMahon
Timmy Thornley, McMahon
Andrew Valentino, Trumbull
Jake O’Keefe, Danbury
Gary Cueto, Danbury
Ryan Johnson, Greenwich
Connor Brill, Staples
Aidan O’Loughlin, Stamford
Ryan Leonzi, Trumbull
Luke Wells, Greenwich
Jacob Fields, Norwalk
CJ Berlingo, Stamford
Javian Rivera, Central
Bruce Schlegelmilch, Staples
Honorable Mention:
Alberto Hernandez, Central
Santiago Flores, Central
Kyle Inzitari, McMahon
Ryan Busse, Danbury
Finn Cline, Danbury
Chase Dolan, Darien
Andriu Guevara, Darien
Teddy Briggs, Darien
Dylan Davis, Ludlowe
Chris Wolf, Ludlowe
Brooks Fonseca, Ludlowe
Jimmy Dobbs, Warde
Zach Stellato, Warde
Andrew Shelov, Warde
Luke Tocci, Greenwich
Charlie Ginste IV, Greenwich
James Mora, Greenwich
Zak Joslin, New Canaan
Grant Hickey, New Canaan
Jake Valente, New Canaan
Marcus Villafane, Norwalk
Josh Todd, Norwalk
Jaiden Singh, Norwalk
Ryan Bordeaux, Ridgefield
Craig Hertwig, Ridgefield
Brandon DeWalt, Ridgefield
Jake Rios, St. Joseph
Nate Walsh, St. Joseph
Drew Traverso, St. Joseph
Junior Ozuna, Stamford
Noe Mercedes, Stamford
Jack Jacob, Staples
Paul Dottori, Staples
Nolan Walters, Staples
Brayden Jagoe, Trumbull
Alex Roth, Trumbull
Eric Story, Trumbull
Daurin Arias, Westhill
Zach Rende, Westhill
David Quattrocchi, Westhill
Jack McMenamey, Wilton
Matt Weiss, Wilton
Casey Meyer, Wilton
Coach of the Year:
Ryan Mitchell, Norwalk