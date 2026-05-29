All FCIAC Baseball 2026

First Team:

Jules Cicero, Staples (player of the year)

Tristan MacAllister, New Canaan

Eliot Kwan, Ludlowe

Dustin Pitti, Danbury

Harry Jones, St. Joseph

Nick Crosley, Warde

Aidan Dube, Westhill

David Bagley, Trumbull

Thomas Shullman, New Canaan

Carson Dodder, Warde

Mark Kelly, Staples

Henry Vincent, Warde

Kevin Gordon, Norwalk

Vince Vega, Staples

Ryan Frame, Ludlowe

Dylan Izzi, Norwalk

Colin Tomaszewski, Darien

Baxter Conte, Greenwich

Anthony Moura, Trumbull

All East:

Colin Stowell, Warde

Quinn Jens, New Canaan

Mario Coppola, Wilton

Devin Montesano, Darien

Maddox Hoffman, New Canaan

Josh Green, St. Joseph

Colton Smith, Wilton

Joey Couch, Ridgefield

Adrian Delicata, New Canaan

Tyler Geriak, Ludlowe

Todd Emerick, Warde

Bennett Heagle, New Canaan

Jake Coppola, Warde

CJ Bucciero, Ridgefield

Jake Failla, St Joseph

Reid Stanton, Ludlowe

Gavin Rovinelli, St. Joseph

Colby Comfort, Darien

Max Fixler, Ridgefield

All West:

Jason Costello, Trumbull

Ryan DeMelo, Trumbull

Charlie Fitch, Staples

Mark Sytnyk, Westhill

Lukas Snow, Staples

Emmett Rice, McMahon

Timmy Thornley, McMahon

Andrew Valentino, Trumbull

Jake O’Keefe, Danbury

Gary Cueto, Danbury

Ryan Johnson, Greenwich

Connor Brill, Staples

Aidan O’Loughlin, Stamford

Ryan Leonzi, Trumbull

Luke Wells, Greenwich

Jacob Fields, Norwalk

CJ Berlingo, Stamford

Javian Rivera, Central

Bruce Schlegelmilch, Staples

Honorable Mention:

Alberto Hernandez, Central

Santiago Flores, Central

Kyle Inzitari, McMahon

Ryan Busse, Danbury

Finn Cline, Danbury

Chase Dolan, Darien

Andriu Guevara, Darien

Teddy Briggs, Darien

Dylan Davis, Ludlowe

Chris Wolf, Ludlowe

Brooks Fonseca, Ludlowe

Jimmy Dobbs, Warde

Zach Stellato, Warde

Andrew Shelov, Warde

Luke Tocci, Greenwich

Charlie Ginste IV, Greenwich

James Mora, Greenwich

Zak Joslin, New Canaan

Grant Hickey, New Canaan

Jake Valente, New Canaan

Marcus Villafane, Norwalk

Josh Todd, Norwalk

Jaiden Singh, Norwalk

Ryan Bordeaux, Ridgefield

Craig Hertwig, Ridgefield

Brandon DeWalt, Ridgefield

Jake Rios, St. Joseph

Nate Walsh, St. Joseph

Drew Traverso, St. Joseph

Junior Ozuna, Stamford

Noe Mercedes, Stamford

Jack Jacob, Staples

Paul Dottori, Staples

Nolan Walters, Staples

Brayden Jagoe, Trumbull

Alex Roth, Trumbull

Eric Story, Trumbull

Daurin Arias, Westhill

Zach Rende, Westhill

David Quattrocchi, Westhill

Jack McMenamey, Wilton

Matt Weiss, Wilton

Casey Meyer, Wilton

Coach of the Year:

Ryan Mitchell, Norwalk

Leave a Comment