All FCIAC Girls’ Softball 2026

First Team:

Fielders:

Marissa DelCarmine, New Canaan

Mackie Caouette, St. Joseph

Sophie O’Connell, Danbury

Sadey Strauser, Warde

Emma van Heyst, Wilton

Alexa Lacomis, Norwalk

Sonia Gaughran, Ridgefield

Lauren Santa Barbara, Ludlowe

Kylie Lucia, Trumbull

Lisa Mallozzi, New Canaan

Pitchers:

Katie Dzialo, St. Joseph

Vivian Knott, Darien

Lauren Fico, New Canaan

Maddie Pippa, Trumbull

Catchers:

Marlie Noto, Stamford

Isabella Spagnuolo, McMahon

Second Team:

Fielders:

Julia Iorfino, Stamford

Analia Duran, Danbury

Angela Russell, Westhill

Katie McKay, Wilton

Brie Potok, Trumbull

Jada Metzger, Ridgefield

Jesse Natale, Greenwich

Gina Coppola, St. Joseph

Martina Kozeracki, Warde

Ella Ferris, Trumbull

Olivia Schwartz, Staples

Pitchers:

Abigail O’Dell, Danbury

Caitlin McGratty, Ridgefield

Catchers:

Taylor Vroman, Ludlowe

Maya Mesquita, Central

Honorable Mention:

Liza Powell, Brien McMahon

Gabby Bisignano, Brien McMahon

Jacqueline Marks, Danbury

Bella McCarthy, Darien

Claire Willing, Darien

Gia Patrone, Fairfield Ludlowe

Finley Dean, Fairfield Ludlowe

Julia Fekete, Fairfield Warde

Macey Greene, Fairfield Warde

Julia Fittipaldi, New Canaan

Emily Marciano, New Canaan

Kailey Forger, Norwalk

Mallory Lehn, Norwalk

Julie Prunotto, Norwalk

Addie Graf, St. Joseph

Kyla Bedell, St. Joseph

Mattingly Fox, Stamford

Rachel Stokes, Stamford

Cora Barrett, Staples

Makayla Hein, Staples

Maren Jones, Trumbull

Julia Terry, Trumbull

Sadie Wilde, Westhill

Abigail D’Orta, Westhill

Emma Roos, Wilton

Anna West, Wilton

