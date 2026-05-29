All FCIAC Girls’ Softball 2026

First Team:
Fielders:
Marissa DelCarmine, New Canaan
Mackie Caouette, St. Joseph
Sophie O’Connell, Danbury
Sadey Strauser, Warde
Emma van Heyst, Wilton
Alexa Lacomis, Norwalk
Sonia Gaughran, Ridgefield
Lauren Santa Barbara, Ludlowe
Kylie Lucia, Trumbull
Lisa Mallozzi, New Canaan
Pitchers:
Katie Dzialo, St. Joseph
Vivian Knott, Darien
Lauren Fico, New Canaan
Maddie Pippa, Trumbull
Catchers:
Marlie Noto, Stamford
Isabella Spagnuolo, McMahon
Second Team:
Fielders:
Julia Iorfino, Stamford
Analia Duran, Danbury
Angela Russell, Westhill
Katie McKay, Wilton
Brie Potok, Trumbull
Jada Metzger, Ridgefield
Jesse Natale, Greenwich
Gina Coppola, St. Joseph
Martina Kozeracki, Warde
Ella Ferris, Trumbull
Olivia Schwartz, Staples
Pitchers:
Abigail O’Dell, Danbury
Caitlin McGratty, Ridgefield
Catchers:
Taylor Vroman, Ludlowe
Maya Mesquita, Central
Honorable Mention:
Liza Powell, Brien McMahon
Gabby Bisignano, Brien McMahon
Jacqueline Marks, Danbury
Bella McCarthy, Darien
Claire Willing, Darien
Gia Patrone, Fairfield Ludlowe
Finley Dean, Fairfield Ludlowe
Julia Fekete, Fairfield Warde
Macey Greene, Fairfield Warde
Julia Fittipaldi, New Canaan
Emily Marciano, New Canaan
Kailey Forger, Norwalk
Mallory Lehn, Norwalk
Julie Prunotto, Norwalk
Addie Graf, St. Joseph
Kyla Bedell, St. Joseph
Mattingly Fox, Stamford
Rachel Stokes, Stamford
Cora Barrett, Staples
Makayla Hein, Staples
Maren Jones, Trumbull
Julia Terry, Trumbull
Sadie Wilde, Westhill
Abigail D’Orta, Westhill
Emma Roos, Wilton
Anna West, Wilton