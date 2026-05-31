FCIAC’s CIAC Boys and Girls Tennis Tournament Schedule, Scoreboard

Boys Tennis

Class LL First Round

Saturday, May 30

Greenwich 7, East Hartford 0

Trumbull 7, Enfield/Somers/Aerospace 0

Darien 4, Westhill 0

Amity 7, Ridgefield 0

Staples 7, Shelton 0

Class LL Quarterfinals

Monday, June 1

No. 8 Hall at No. 1 Greenwich, 4 p.m.

No. 5 Darien at No. 4 Trumbull, 4 p.m.

No. 6 Staples at No. 3 Amity, 4 p.m.

Semifinals 

Tuesday, June 2, TBD

Class L First Round

Saturday, May 30

New Canaan 7, Wethersfield 0

Wilton 6, Newtown 1

Fairfield Ludlowe 4, Fairfield Warde 0

Class L Quarterfinals

Monday, June 1

No. 9 Pomperaug at No. 1 New Canaan, 4 p.m.

No. 5 Conard at No. 4 Wilton, 4 p.m.

No. 7 Fairfield Ludlowe at No. 2 Farmington, 4 p.m.

Semifinals 

Tuesday, June 2, TBD

Girls Tennis

Class LL Qualifying Round

Friday, May 29

Fairfield Warde 7, Shelton 0

Danbury 6, Newtown 1

Class LL First Round

Saturday, May 30

Greenwich 6, Fairfield Warde 1

Darien 7, Amity 0

Fairfield Ludlowe 7, Ridgefield 0

Staples 7, Glastonbury 0

Wilton 4, South Windsor 3

Hall 5, Danbury 2

New Canaan 7, Conard 0

Class LL Quarterfinals

Monday, June 1

No. 9 Darien at No. 1 Greenwich, TBA

No. 5 Fairfield Ludlowe at No. 4 Newtown, 3:30 p.m.

No. 10 Wilton at No. 2 Staples, 4 p.m.

No. 6 New Canaan at No. 3 Hall, 2 p.m.

Semifinals 

Tuesday, June 2, TBD

Leave a Comment