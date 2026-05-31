FCIAC’s CIAC Boys and Girls Tennis Tournament Schedule, Scoreboard

Boys Tennis
Class LL First Round
Saturday, May 30
Greenwich 7, East Hartford 0
Trumbull 7, Enfield/Somers/Aerospace 0
Darien 4, Westhill 0
Amity 7, Ridgefield 0
Staples 7, Shelton 0
Class LL Quarterfinals
Monday, June 1
No. 8 Hall at No. 1 Greenwich, 4 p.m.
No. 5 Darien at No. 4 Trumbull, 4 p.m.
No. 6 Staples at No. 3 Amity, 4 p.m.
Semifinals
Tuesday, June 2, TBD
Class L First Round
Saturday, May 30
New Canaan 7, Wethersfield 0
Wilton 6, Newtown 1
Fairfield Ludlowe 4, Fairfield Warde 0
Class L Quarterfinals
Monday, June 1
No. 9 Pomperaug at No. 1 New Canaan, 4 p.m.
No. 5 Conard at No. 4 Wilton, 4 p.m.
No. 7 Fairfield Ludlowe at No. 2 Farmington, 4 p.m.
Semifinals
Tuesday, June 2, TBD
Girls Tennis
Class LL Qualifying Round
Friday, May 29
Fairfield Warde 7, Shelton 0
Danbury 6, Newtown 1
Class LL First Round
Saturday, May 30
Greenwich 6, Fairfield Warde 1
Darien 7, Amity 0
Fairfield Ludlowe 7, Ridgefield 0
Staples 7, Glastonbury 0
Wilton 4, South Windsor 3
Hall 5, Danbury 2
New Canaan 7, Conard 0
Class LL Quarterfinals
Monday, June 1
No. 9 Darien at No. 1 Greenwich, TBA
No. 5 Fairfield Ludlowe at No. 4 Newtown, 3:30 p.m.
No. 10 Wilton at No. 2 Staples, 4 p.m.
No. 6 New Canaan at No. 3 Hall, 2 p.m.
Semifinals
Tuesday, June 2, TBD