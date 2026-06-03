FCIAC’s CIAC Boys Lacrosse Tournament Schedule, Scoreboard

Class LL First Round
Wednesday, June 3
No. 9 Southington at No. 8 Greenwich, 5 p.m.
No. 13 South Windsor 13, No. 4 Wilton, 5:30 p.m.
No. 12 Hamden at No. 5 Staples, 6 p.m.
No. 10 Brien McMahon at No. 7 Glastonbury, 4:30 p.m.
No. 14 Montville/NFA/Killingly at No. 3 Darien, 4:30 p.m.
No. 11 Enfield at No. 6 Ridgefield, 2 p.m.
Quarterfinals
Saturday, June 7, times TBA
Southington/Greenwich winner at No. 1 New Canaan
McMahon/Glastonbury winner at No. 2 Fairfield Prep
Hamden/Staples winner vs. South Windsor/Wilton winner
Enfield/Ridgefield winner vs. Montville/Darien winner
Class L First Round
Wednesday, June 3
No. 13 Masuk at No. 4 Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
No. 12 Xavier at No. 5 St. Joseph, 4:30 p.m.
No. 11 Fairfield Warde at No. 6 Newtown, 6:30 p.m.
Quarterfinals
Saturday, June 7, times TBA
Xavier/St. Joseph winner vs.Masuk/Fairfield Ludlowe winner
Fairfield Warde/Newtown winner vs. Wethersfield/Cheshire winner