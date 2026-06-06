All FCIAC Girls’ Golf 2026

First Team:
Chloe Cui, New Canaan
Ellery Talbot, Greenwich
Shannon Dillon, Darien
Paige McKenna, Warde
Adrianna Smagacz, Trumbull
Eileen Bossio, St. Joseph
Second Team:
Lucy Lowman, Ridgefield
Sofia Coppola, Darien
Maya Louis, Trumbull
Lucy Lavigne, New Canaan
Payson England, Darien
Justine Bonafide, Wilton
Third Team:
Tatum Reilley, Ludlowe
Kate Mickool, Trumbull
Molly Zengo, Darien
Marnie Guadagno, Ludlowe
Ella Leavy, Ludlowe
Ryan McKenzie, Trumbull
Honorable Mention:
Peyton Eckert, Darien
Ella Burchell, Greenwich
Clementine Bo, New Canaan
Samantha Gaydos, St. Joseph
Lillian Hallett, Staples
Player of the Year: Chloe Cui, New Canaan
Coach of the Year: Bill Brown, New Canaan