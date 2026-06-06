All FCIAC Girls’ Golf 2026

First Team:

Chloe Cui, New Canaan

Ellery Talbot, Greenwich

Shannon Dillon, Darien

Paige McKenna, Warde

Adrianna Smagacz, Trumbull

Eileen Bossio, St. Joseph

Second Team:

Lucy Lowman, Ridgefield

Sofia Coppola, Darien

Maya Louis, Trumbull

Lucy Lavigne, New Canaan

Payson England, Darien

Justine Bonafide, Wilton

Third Team:

Tatum Reilley, Ludlowe

Kate Mickool, Trumbull

Molly Zengo, Darien

Marnie Guadagno, Ludlowe

Ella Leavy, Ludlowe

Ryan McKenzie, Trumbull

Honorable Mention:

Peyton Eckert, Darien

Ella Burchell, Greenwich

Clementine Bo, New Canaan

Samantha Gaydos, St. Joseph

Lillian Hallett, Staples

Player of the Year:  Chloe Cui, New Canaan

Coach of the Year:  Bill Brown, New Canaan

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