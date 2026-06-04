2026 All-FCIAC Boys Lacrosse

Tier One First Team

Attack

Charlie Clark, Staples

Chris Colsey, Ridgefield

Connor McAndrews, Wilton

Ryan Thurlow, Darien

Grey Wildman, New Canaan

Midfield

Cole Campisi, New Canaan

Wes Scallen, Darien

Bruce Hopkins, Darien

Liam Kristan, Ridgefield

Brady Mazabras, New Canaan

Finn Roeder, New Canaan

Defense

Jimmy Benedict, Darien

Andrew Hojnacki, New Canaan

Teddy Johnson, Greenwich

Nate Maurillo, Staples

Hudson Paulson, Wilton

DMSS

Max Hill, Staples

FOGO

Eric Skolnick, Staples

DMLS

Jake Padilla, Wilton

Goalie

Jack Crowell, New Canaan

Tier One Second Team

Attack

Charlie Calabrese, Wilton

Max McBride, Darien

Hunter Pallai, Staples

Matt Reed, New Canaan

Conor Vickers, Ridgefield

Midfield

Colin Faherty, Wilton

Henry Jeffers, Darien

Connor Petrosino, Staples

Max Townsend, Greenwich

Will Viggiano, Wilton

Nick Weil, Staples

Defense

Briggs Davis, Darien

Jack Hanley, Darien

Connor Chojnacki, Ridgefield

Owen Robie, New Canaan

Bear Swearingen, Staples

DMSS

Luke Lussier, Wilton

FOGO

Nick Cerami, New Canaan

DMLS

Rowan Levine, Darien

Goalie

Trevor Galligan, Wilton

Tier Two First Team

Attack

Tucker Champagne, Ludlowe

Matt Greene, Trumbull

Charlie Jeffery, Warde

Mason Neely, Ludlowe

Lucas Vellozzi, Stamford

Midfield

EJ Johnson, Ludlowe

Paul Karafa, St. Joseph

Eli Restrepo, St. Joseph

Colin Ryan, Ludlowe

Brendan Walsh, Ludlowe

Kyle Wicker, St. Joseph

Defense

Hunter Broderick, Ludlowe

Danny Capizutto, St. Joseph

Ethan Parisi, St. Joseph

Ryan Mullen, Trumbull

Ryan Saja, Ludlowe

Noah Welte, McMahon

DMSS

Chris Broderick, Warde

FOGO

Owen Mureebe, Ludlowe

DMLS

Gavin Peterson, McMahon

Goalie

Gavin Shoop, St. Joseph

Honorable Mention

Luke Boyle, McMahon

Xander Schmitz, McMahon

Reilly Tanner, McMahon

Daniel Jeffers, Darien

Alex Morici, Darien

Blake Wilson, Darien

Boden Farmer, Greenwich

Jack Hamel, Greenwich

Alex Neitzell, Greenwich

Rahul Campos, Ludlowe

Declan Gitman, Ludlowe

Gabe Lesizza, Ludlowe

Andrew Burns, Warde

Matt Marsick, Warde

Dylan Siegel, Warde

Liam Cox, New Canaan

Sam Schoonmaker, New Canaan

Blake Schwartz, New Canaan

Ryan Box, Norwalk

AJ Gigliotti, Norwalk

Noah Lawrence, Norwalk

Anders Gerosa, Ridgefield

Tommy Lunn, Ridgefield

Andrew Lycoyannis, Ridgefield

Finn Kilmartin, St. Joseph

Luke Sainsbury, St. Joseph

James Barnum, Stamford

Anthony Evanko, Stamford

Nick Serreti, Stamford

Rory Benton, Staples

Finn Edwards, Staples

Jake McGeehan, Staples

Gage LaSalle, Trumbull

Jack Messler, Trumbull

Mike Conley, Westhill

Connor Mason, Westhill

Cooper Buchichio, Wilton

Dylan Flanagan, Wilton

Jack Hamilton, Wilton

Coach of the Year:

Tier One:  Will Koshansky, Staples

Tier Two:  Mike Harris, McMahon

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