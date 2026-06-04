2026 All-FCIAC Boys Lacrosse

Tier One First Team
Attack
Charlie Clark, Staples
Chris Colsey, Ridgefield
Connor McAndrews, Wilton
Ryan Thurlow, Darien
Grey Wildman, New Canaan
Midfield
Cole Campisi, New Canaan
Wes Scallen, Darien
Bruce Hopkins, Darien
Liam Kristan, Ridgefield
Brady Mazabras, New Canaan
Finn Roeder, New Canaan
Defense
Jimmy Benedict, Darien
Andrew Hojnacki, New Canaan
Teddy Johnson, Greenwich
Nate Maurillo, Staples
Hudson Paulson, Wilton
DMSS
Max Hill, Staples
FOGO
Eric Skolnick, Staples
DMLS
Jake Padilla, Wilton
Goalie
Jack Crowell, New Canaan
Tier One Second Team
Attack
Charlie Calabrese, Wilton
Max McBride, Darien
Hunter Pallai, Staples
Matt Reed, New Canaan
Conor Vickers, Ridgefield
Midfield
Colin Faherty, Wilton
Henry Jeffers, Darien
Connor Petrosino, Staples
Max Townsend, Greenwich
Will Viggiano, Wilton
Nick Weil, Staples
Defense
Briggs Davis, Darien
Jack Hanley, Darien
Connor Chojnacki, Ridgefield
Owen Robie, New Canaan
Bear Swearingen, Staples
DMSS
Luke Lussier, Wilton
FOGO
Nick Cerami, New Canaan
DMLS
Rowan Levine, Darien
Goalie
Trevor Galligan, Wilton
Tier Two First Team
Attack
Tucker Champagne, Ludlowe
Matt Greene, Trumbull
Charlie Jeffery, Warde
Mason Neely, Ludlowe
Lucas Vellozzi, Stamford
Midfield
EJ Johnson, Ludlowe
Paul Karafa, St. Joseph
Eli Restrepo, St. Joseph
Colin Ryan, Ludlowe
Brendan Walsh, Ludlowe
Kyle Wicker, St. Joseph
Defense
Hunter Broderick, Ludlowe
Danny Capizutto, St. Joseph
Ethan Parisi, St. Joseph
Ryan Mullen, Trumbull
Ryan Saja, Ludlowe
Noah Welte, McMahon
DMSS
Chris Broderick, Warde
FOGO
Owen Mureebe, Ludlowe
DMLS
Gavin Peterson, McMahon
Goalie
Gavin Shoop, St. Joseph
Honorable Mention
Luke Boyle, McMahon
Xander Schmitz, McMahon
Reilly Tanner, McMahon
Daniel Jeffers, Darien
Alex Morici, Darien
Blake Wilson, Darien
Boden Farmer, Greenwich
Jack Hamel, Greenwich
Alex Neitzell, Greenwich
Rahul Campos, Ludlowe
Declan Gitman, Ludlowe
Gabe Lesizza, Ludlowe
Andrew Burns, Warde
Matt Marsick, Warde
Dylan Siegel, Warde
Liam Cox, New Canaan
Sam Schoonmaker, New Canaan
Blake Schwartz, New Canaan
Ryan Box, Norwalk
AJ Gigliotti, Norwalk
Noah Lawrence, Norwalk
Anders Gerosa, Ridgefield
Tommy Lunn, Ridgefield
Andrew Lycoyannis, Ridgefield
Finn Kilmartin, St. Joseph
Luke Sainsbury, St. Joseph
James Barnum, Stamford
Anthony Evanko, Stamford
Nick Serreti, Stamford
Rory Benton, Staples
Finn Edwards, Staples
Jake McGeehan, Staples
Gage LaSalle, Trumbull
Jack Messler, Trumbull
Mike Conley, Westhill
Connor Mason, Westhill
Cooper Buchichio, Wilton
Dylan Flanagan, Wilton
Jack Hamilton, Wilton
Coach of the Year:
Tier One: Will Koshansky, Staples
Tier Two: Mike Harris, McMahon