New Canaan’s Chloe Cui wins FCIAC girls golf championship

The top four finishes in the FCIAC individual golf championship, held at Oak Hills GC on Thursday, June 4. From left, Payson England, Darien (tied third); Chloe Cui, New Canaan (first); Paige McKenna, Warde (second); Ellery Talbot, Greenwich (tied third).

Played at Oak Hills GC, Par 36-36 72

Chloe Cui, New Canaan 38-42 80

Paige McKenna, Warde 42-42 84

Ellery Talbot, Greenwich 43-43 86

Payson England, Darien 46-40 86

Eileen Bossio, St Joes 41-46 87

Lucy Lavigne, New Canaan 45-45 90

Sofia Coppola, Darien 48-43 91

Justine Bonafide, Wilton 40-54 94

Molly Zengo, Darien 47-47 94

Lucy Lowman, Ridgefield 47-47 94

Sophie D’Elisa, New Canaan 50-45 95

Anamika Martins, Ludlowe 49-47 96

Sophie Dunlap, New Canaan 49-48 97

Marnie Guadagno, Ludlowe 48-49 97

Katelynn Mitchell, Staples 47-50 97

Ryan McKenzie, Trumbull 49-48 97

Ella Leavy, Ludlowe 52-47 99

Shannon Dillon, Darien 47-56 103

Tatum Reilly, Ludlowe 58-46 104

Kit Branca, Darien 55-51 106

Peyton Eckert, Darien 51-69 120

Leave a Comment