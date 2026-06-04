New Canaan’s Chloe Cui wins FCIAC girls golf championship

Played at Oak Hills GC, Par 36-36 72
Chloe Cui, New Canaan 38-42 80
Paige McKenna, Warde 42-42 84
Ellery Talbot, Greenwich 43-43 86
Payson England, Darien 46-40 86
Eileen Bossio, St Joes 41-46 87
Lucy Lavigne, New Canaan 45-45 90
Sofia Coppola, Darien 48-43 91
Justine Bonafide, Wilton 40-54 94
Molly Zengo, Darien 47-47 94
Lucy Lowman, Ridgefield 47-47 94
Sophie D’Elisa, New Canaan 50-45 95
Anamika Martins, Ludlowe 49-47 96
Sophie Dunlap, New Canaan 49-48 97
Marnie Guadagno, Ludlowe 48-49 97
Katelynn Mitchell, Staples 47-50 97
Ryan McKenzie, Trumbull 49-48 97
Ella Leavy, Ludlowe 52-47 99
Shannon Dillon, Darien 47-56 103
Tatum Reilly, Ludlowe 58-46 104
Kit Branca, Darien 55-51 106
Peyton Eckert, Darien 51-69 120