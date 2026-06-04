FCIAC’s CIAC Boys Volleyball Tournament Schedule, Scoreboard

Class L

First Round

Wednesday, June 3

Norwalk 3, Cheshire 1 (29-27, 25-23, 21-25, 25-22)

Trumbull 3, East Hartford 1 (22-25, 25-23, 25-13, 25-16)

Stamford 3, NFA 0 (25-13, 25-16, 25-8)

New Britain 3, Bridgeport Central 1 (20-25, 25-21, 25-17, 25-21)

Ridgefield 3, Staples 0 (25-20, 25-23, 26-24)

Quarterfinals

Friday, June 5

No. 9 Norwalk at No. 1 Shelton, 6 p.m.

No. 6 Enfield at No. 3 Ridgefield, 4 p.m.

Saturday, June 6

No. 5 Stamford at No. 4 Trumbull, 1 p.m.

Semifinals

Monday, June 8, at TBA

Class L

First Round

Tuesday, June 2

Darien 3, Wilton 0 (25-10, 25-14, 25-13)

Fairfield Ludlowe 3, Fairfield Warde 0 (25-18, 25-15, 25-15)

Quarterfinals

Thursday, June 4

No. 5 Darien at No. 4 Hall, 5 p.m.

No. 7 Fairfield Ludlowe at No. 2 New Canaan, 4:30 p.m.

Semifinals

Tuesday, June 9, at TBA

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