All FCIAC Girls’ Lacrosse 2026

First Team: Tier 1
Attack
Lilly Davenport, Darien
Giselle DiPietro, Greenwich
Morgan Hite, Darien
Izzy Janiga, New Canaan
Dillon McFerran, Greenwich
Ashton Pinkernell, New Canaan
Cam Pokorny, Darien
Midfield
Rose Bilella, Wilton
Adriana Gromelski, Darien
Riley Malay, Wilton
Ally Phelan, Wilton
Phoebe Schuh, New Canaan
Anna Von Kennel, Darien
Defense
Gigi Brown, Darien
Larkin Celiberti, New Canaan
Anabelle De Gennaro, Greenwich
Emma Grzymski, New Canaan
Erin Kelly, Wilton
Haven Moneypenny, Darien
Jane Slonieski, Darien
Goalies
Macyn Callahan, New Canaan
Samantha McDonnell, Wilton
Second Team: Tier 1
Attack
Sophia DiPietro, Greenwich
Liza Fogelson, Wilton
Caitlin Michalowski, Ridgefield
Casey O’Connor, Wilton
Harper Pattillo, Wilton
Chloe Smith, Staples
Noelle Tybur, Staples
Midfield
Sophie Desiano, Ridgefield
Lily Nogaki, Greenwich
Addie Talbott, Staples
Alexandra Whitbeck, Ridgefield
Defense
Livia Binick, Greenwich
Cari Gordon, Staples
Riley Scanlon, Wilton
Georgia Sessa, Greenwich
McKenna Shea, Darien
Skylar Strupp, New Canaan
Logan Watkins, Staples
Goalie
Molly Spellman, Darien
First Team: Tier 2
Attack
Hayden Anderson, Ludlowe
Grace Campbell, Trumbull
Liv Casey, Warde
Finley Maloney, Ludlowe
Lily Recupero, St. Joseph
Casey Smolick, Warde
Gracie Wells, Ludlowe
Midfield
Ivy D’Elia, Warde
Lucy De Maria, Ludlowe
Mia Ferranti, Warde
Lily McClay, Ludlowe
Kate McMahon, Warde
Sloane Shalhoub, Ludlowe
Defense
Daphne D’Elia, Warde
Lucy Hoglund, Warde
Emily Keane, St. Joseph
Natalie Kehley, Trumbull
Claire Mallek, Ludlowe
Teagan Steers, Ludlowe
Tori Wong, McMahon
Goalie
Anna Hoey, Ludlowe
Lucy Kimberly, Trumbull
Player of the Year: Anna Von Kennel, Darien
Coach of the Year: Sarah Salce, Ludlowe
Honorable Mention
Rowan Tanner, Brien McMahon
Vivienne Dunne, Brien McMahon
Addison Testa, Danbury
Brooklyn Testa, Danbury
Kat Wren, Darien
Quinn Chandler, Darien
Abigail Micena, Fairfield Ludlowe
Addison Anderson, Fairfield Ludlowe
Ellen D’Amura, Fairfield Warde
Maggie Shimaitis, Fairfield Warde
Lindsay Messer, Greenwich
Claire Campinell, Greenwich
Lucy Detmer, New Canaan
Madison Ciavarelli, New Canaan
Ava Oustafine, Norwalk
Ainsley Wikander, Norwalk
Ariana Gmelin, Ridgefield
Sienna Gmelin, Ridgefield
Vienne Fletcher, St. Joseph
Leighton Poeta, St. Joseph
Gracie Kapitan, Stamford
Sophie Farrell, Stamford
Bryn Morris, Staples
Christina Suarez, Staples
Brynn Wadhams, Trumbull
Quinn Mellinger, Trumbull
Tahlia Sanchez, Westhill
Sophia Ladd, Westhill
Amy Hagerty, Wilton
Gabby Ray, Wilton