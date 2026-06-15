All FCIAC Girls’ Lacrosse 2026

First Team: Tier 1

Attack

Lilly Davenport, Darien

Giselle DiPietro, Greenwich

Morgan Hite, Darien

Izzy Janiga, New Canaan

Dillon McFerran, Greenwich

Ashton Pinkernell, New Canaan

Cam Pokorny, Darien

Midfield

Rose Bilella, Wilton

Adriana Gromelski, Darien

Riley Malay, Wilton

Ally Phelan, Wilton

Phoebe Schuh, New Canaan

Anna Von Kennel, Darien

Defense

Gigi Brown, Darien

Larkin Celiberti, New Canaan

Anabelle De Gennaro, Greenwich

Emma Grzymski, New Canaan

Erin Kelly, Wilton

Haven Moneypenny, Darien

Jane Slonieski, Darien

Goalies

Macyn Callahan, New Canaan

Samantha McDonnell, Wilton

Second Team: Tier 1

Attack

Sophia DiPietro, Greenwich

Liza Fogelson, Wilton

Caitlin Michalowski, Ridgefield

Casey O’Connor, Wilton

Harper Pattillo, Wilton

Chloe Smith, Staples

Noelle Tybur, Staples

Midfield

Sophie Desiano, Ridgefield

Lily Nogaki, Greenwich

Addie Talbott, Staples

Alexandra Whitbeck, Ridgefield

Defense

Livia Binick, Greenwich

Cari Gordon, Staples

Riley Scanlon, Wilton

Georgia Sessa, Greenwich

McKenna Shea, Darien

Skylar Strupp, New Canaan

Logan Watkins, Staples

Goalie

Molly Spellman, Darien

First Team: Tier 2

Attack

Hayden Anderson, Ludlowe

Grace Campbell, Trumbull

Liv Casey, Warde

Finley Maloney, Ludlowe

Lily Recupero, St. Joseph

Casey Smolick, Warde

Gracie Wells, Ludlowe

Midfield

Ivy D’Elia, Warde

Lucy De Maria, Ludlowe

Mia Ferranti, Warde

Lily McClay, Ludlowe

Kate McMahon, Warde

Sloane Shalhoub, Ludlowe

Defense

Daphne D’Elia, Warde

Lucy Hoglund, Warde

Emily Keane, St. Joseph

Natalie Kehley, Trumbull

Claire Mallek, Ludlowe

Teagan Steers, Ludlowe

Tori Wong, McMahon

Goalie

Anna Hoey, Ludlowe

Lucy Kimberly, Trumbull

Player of the Year:  Anna Von Kennel, Darien

Coach of the Year:  Sarah Salce, Ludlowe

Honorable Mention

Rowan Tanner, Brien McMahon

Vivienne Dunne, Brien McMahon

Addison Testa, Danbury

Brooklyn Testa, Danbury

Kat Wren, Darien

Quinn Chandler, Darien

Abigail Micena, Fairfield Ludlowe

Addison Anderson, Fairfield Ludlowe

Ellen D’Amura, Fairfield Warde

Maggie Shimaitis, Fairfield Warde

Lindsay Messer, Greenwich

Claire Campinell, Greenwich

Lucy Detmer, New Canaan

Madison Ciavarelli, New Canaan

Ava Oustafine, Norwalk

Ainsley Wikander, Norwalk

Ariana Gmelin, Ridgefield

Sienna Gmelin, Ridgefield

Vienne Fletcher, St. Joseph

Leighton Poeta, St. Joseph

Gracie Kapitan, Stamford

Sophie Farrell, Stamford

Bryn Morris, Staples

Christina Suarez, Staples

Brynn Wadhams, Trumbull

Quinn Mellinger, Trumbull

Tahlia Sanchez, Westhill

Sophia Ladd, Westhill

Amy Hagerty, Wilton

Gabby Ray, Wilton

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