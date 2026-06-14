FCIAC teams bid for CIAC championships this weekend

CIAC Championship weekend
Saturday, June 13
Class LL Baseball
At Palmer Field, Middletown
No. 11 Staples 3, No. 5 Trumbull 2 (8 innings)
Class LL Girls Lacrosse
At Rafferty Stadium, Fairfield University
No. 1 Darien 13, No. 3 New Canaan 4
Sunday, June 14
Class LL Boys Lacrosse
At Rafferty Stadium, Fairfield University
No. 3 Darien vs. No. 1 New Canaan, 3 p.m.
Class L Boys Lacrosse
At Rafferty Stadium, Fairfield University
No. 4 Fairfield Ludlowe vs. No. 2 Guilford, 12:30 p.m.
Boys Volleyball
Class L
Wednesday, June 10, at Pomperaug HS
No. 1 Shelton 3, No. 3 Ridgefield 0 (25-19, 25-18, 25-16)
Class M
Friday, June 12, at Newtown HS
No. 2 New Canaan 3, No. 1 Maloney 0 (25-21, 25-11, 25-22)