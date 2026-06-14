FCIAC teams bid for CIAC championships this weekend

CIAC Championship weekend

Saturday, June 13

Class LL Baseball

At Palmer Field, Middletown

No. 11 Staples 3, No. 5 Trumbull 2 (8 innings)

Class LL Girls Lacrosse

At Rafferty Stadium, Fairfield University

No. 1 Darien 13, No. 3 New Canaan 4

Sunday, June 14

Class LL Boys Lacrosse

At Rafferty Stadium, Fairfield University

No. 3 Darien vs. No. 1 New Canaan, 3 p.m.

Class L Boys Lacrosse

At Rafferty Stadium, Fairfield University

No. 4 Fairfield Ludlowe vs. No. 2 Guilford, 12:30 p.m.

Boys Volleyball

Class L

Wednesday, June 10, at Pomperaug HS

No. 1 Shelton 3, No. 3 Ridgefield 0 (25-19, 25-18, 25-16)

Class M

Friday, June 12, at Newtown HS

No. 2 New Canaan 3, No. 1 Maloney 0 (25-21, 25-11, 25-22)

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